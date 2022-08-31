陸8月製造業PMI為49.4微升0.4%　分析師：經濟下行壓力不可低估

▲大陸8月製造業採購經理指數（PMI）為49.4（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

據大陸國家統計局今（31）日消息，8月製造業採購經理指數（PMI）為49.4，比上月上升0.4個百分點。專家分析，小幅提高表明支持經濟回升的力量開始趨強，但指數水平仍處榮枯線以下，表明「長期蓄積的經濟下行壓力仍不可低估」。

《人民日報》指出，從13個分項指數來看，與7月相比，新訂單指數、新出口訂單指數、積壓訂單指數、採購量指數、進口指數、購進價格指數、出廠價格指數、原材料庫存指數、從業人員指數和生產經營活動預期指數上升，指數升幅在0.1至4.4個百分點之間﹔生產指數持平﹔產成品庫存指數和供應商配送時間指數下降，指數降幅分別為2.8和0.6個百分點。

對此，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，8月份PMI指數小幅提高，表明支持經濟回升的力量開始趨強，「但指數水平仍處榮枯線以下，表明長期蓄積的經濟下行壓力仍不可低估，企業生產經營面臨的困難仍不可低估。」

另外，訂單類指數有所回升，表明市場需求開始回暖﹔採購量、進口量、價格類等指數回升，表明企業生產展現恢復態勢，對未來的預期開始轉好。

需要注意到，調查企業中，反映市場需求不足的佔比達54%﹔反映原材料成本高的佔48%，表明企業生產經營面對的困難仍然「空前嚴峻」。

張立群表示，要科學全面地統籌好疫情防控和穩增長工作，毫不鬆懈地落實好助企紓困、應對三重壓力的各項政策措施，全力鞏固經濟回升向好的基礎。

據早前消息，大陸7月製造業採購經理指數（PMI）為49%，較6月下降1.2%，再次回落至臨界點以下。對此，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，經濟景氣水平有所回落，恢復基礎尚需穩固。