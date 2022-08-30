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Fred再挑戰五星級都市野炊　滿滿好料全是內行人才懂挑的熱門口碑商品

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

▲廚佛瑞德Fred又有新挑戰，要帶大家到戶外野炊，而且只能使用在家樂福買到的指定物品。（圖／截自影片，以下同）

消費中心／台北報導

社畜生活再怎麼忙碌，也要讓自己好好放鬆一下，外出走走親近大自然或是野外露營享受慢生活，都是不錯的方式，尤其還有美味餐點助陣的話，就更完美了。前陣子廚佛瑞德Fred到荒郊野外學了生火，成功用柴火烤鴨、煮麻辣鍋，做出廣受好評的五星級料理後，這次他接下來自家樂福的新挑戰，再度當起野炊大師準備重現美味，並加入新創意，用幾樣簡單食材變出豪華豐盛的露營大餐，帶大家在都市叢林中來場Chill又帥氣的野炊，坐在美麗夜空下開心享用，在忙裡偷閒中給自己一個適時喘息的空間。

在愉快野炊之前，Fred先來到家樂福選購食材，店內生鮮、雜貨、日用品應有盡有選擇眾多，野炊必須使用的東西都能找到，一次買齊全準備好，原以為可以隨意買、盡情挑，沒想到工作人員早就出好題目等著考驗他，特別準備了一份「超天然野炊商品清單」，總共5大項，全是內行人才懂挑的指定熱門商品，Fred必須在限時30分鐘內根據內容提示找到並且好好介紹，待通過所有關卡後，才可採買自己所需的食材，時間一到就不能再拿任何東西。聽完一大堆規則，為了完成任務，Fred也燃起鬥志大喊「沒關係，來！」

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

▲Fred只能照清單內容提示的重點來找商品，讓他一進賣場就陷入苦惱。

「應該不可能照區域拿，我要一個一個想」、「這有可能是這個嗎？」Fred走進賣場沒多久就一臉苦惱，面對琳瑯滿目的商品，清單內容又只有重點提示的情況下，只能循線邊找，例如寫著「每天都要用、白白滑滑、你的好朋友、通過FSC森林驗證」，不斷來回對比才發現「家樂福抽取式衛生紙FSC（森林版）」正是指定商品之一，不僅通過FSC森林驗證，在砍伐樹木後，還會植回指定數量的樹木，每年至少保護了315萬棵天然森林樹木，使用100%原生紙漿，不添加螢光劑及染料，且可溶於馬桶，Fred在放進購物車同時分享「能溶於馬桶真的很重要，可以減少垃圾，又可以省錢，非常好。」

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

▲▼Fred眼尖發現賣場貼心設有熱門商品介紹版，帶他順利找到商品。

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

其中也有佛心題讓Fred一看就猜中，直呼「太好找了」，花沒多少時間就迅速找到法國知名產地波爾多出產、2014年中級酒莊冠軍的「禾法頌波爾多梅多克拉巴帝中級紅酒」，來自連蜜蜂都喜愛的無害葡萄園，零農藥殘留之外，酒韻中還帶有烤麵包、甜香料、無花果和非常成熟的漿果香氣，是家樂福才有賣的獨家紅酒。由於家樂福針對賣場貼心設計熱門商品介紹版，找商品一目了然，省時省力，Fred發覺後直說「我學乖了，先看上面有沒有」，果然順利從「家樂福嚴選豬肉系列 透明追溯區塊鏈」採買到不同部位豬肉。

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

Fred在分享中提到，因為是第一支家樂福嚴選生鮮商品，包裝上透明追溯區塊鏈QRcode，產地看得見，並使用不添加任何生長激素的原料，也就是空白飼料，不因藥物存在廠內導致交叉污染，確保體內無藥物殘留，讓豬隻吃得健康，飼養過程完全友善環境，甚至還讓豬隻有玩具可以玩，也不施打任何抗生素及瘦肉精，讓大家吃的安心！

之後陸續入手第四樣、第五樣食材，在「家樂福有機特級杏鮑菇」發現提示的「GOOD味」菇味，Fred介紹此區特別挑選市面產量僅有3成的A級杏鮑菇，因運送過程會熟成，所以七分熟鮮採，新鮮產地直送，菇身筆直大小平均，鮮嫩脆口，是市面上價格最優惠的杏鮑菇，還教大家挑選杏鮑菇盡量挑長的飽滿，水分含量才會比較高；最後一項則是100%A.A.無添加、連麵粉也100%無添加的「家樂福自製無添加烘焙白吐司」，不僅成分簡單，僅有安佳奶油、水、麵粉及酵母，中種法低溫發酵18小時，保證簡單美味。

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

▲▼有了指定介紹版，在賣場挑選食材省時省力之外，而且品質保證。

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

買好所有指定的主要食材後，Fred立刻前往露營場大秀野炊料理，烤肉過程香氣四溢，聞了令人垂涎欲滴，上菜端出椒鹽烤五花肉串、烤杏鮑菇、吐司漢堡捲、培根豬肉捲，滿滿一大桌好料，搭配紅酒一邊享用，他享受得說，「坐在美麗環境下，吃這麼豐盛的菜，絕對是開心的」，對於食材更是讚不絕口，「豬肉好嫩，閉著眼睛說這是豬肉，我不信！」雖然從備料、生火到烤肉全都要自己動手來，還要辛苦烤得汗流滿面，但是吃起來也特別美味，大推「野炊是一個不錯的體驗」。

▲▼ 家樂福fred 。（圖／翻攝自影片）

▲▼買好所有指定商品後，Fred接著大秀野炊料理，端出一整桌令人食指大動的五星級料理。

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

家樂福Fred遊記（圖／截自影片）

雖然都市叢林不像在山上露營心曠神怡，不過城市也有城市的優點，尤其食材取得容易，要是少帶了什麼，可以立刻去家樂福補貨買齊，用得安心、吃的開心，Fred就說，「今天用的全部都是家樂福的熱門口碑商品，最大優點是『方便快速』，想要一個輕鬆、愉快的露營餐點，可以去購買嚴選商品」，很推薦忙碌的現代人體會這樣的療癒生活，揪幾個三五好友嘗試戶外野炊，來個不一樣的吃飯小聚，留下快樂又特別難忘的回憶。

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關鍵字：

廚佛瑞德Fred野炊露營家樂福烤肉

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