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江西貴溪方艙簡陋慘況！小孩蜷縮睡地板「垃圾袋當被子」引爆民憤

▲▼江西貴溪隔離人員反映方艙條件差。（圖／翻攝自微博）

▲江西貴溪隔離人員反映方艙條件差。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

「隔離人員鋪木板打地舖」、「打水室充滿了污水」、「很空曠的地方，前面看不到頭後面看不到尾」......。8月25日，有關「江西鷹潭方艙隔離條件堪憂」的討論登上微博熱搜，當地多位隔離人員反映江西鷹潭貴溪方艙醫院條件「髒、亂、差」。方艙簡陋慘況照片曝光後，引爆網友民憤。

據《健康時報》報導，根據當地隔離人員拍攝的影片內容，方艙隔離條件簡陋，隔離場所為一個還未裝修完畢的建築。許多隔離人員直接席地而睡，拿垃圾袋當被子。還有照片顯示，一些幼童獨自坐在地上，身邊也沒有家長陪伴。

8月26日，方艙隔離人員董女士表示，「除了衛生問題，最近我們這氣溫高，方艙裡面比較空曠，即使有空調用處也不大，身邊很多志願者和醫護人員都出現了中暑的現象。對於我們這個本身人力財力物力都比較短缺的小縣城而言，這次疫情考驗太大了。」

董女士表示，自己和親友交流得知，老城區裡很多老人沒有智能手機，藥品物資配送也是大問題。

8月26日下午，江西貴溪市衛健委工作人員表示，由於疫情突發，方艙醫院前期準備較為倉促，「到後面就好了。」

當天，貴溪市一名負責物資支援運輸人員表示，自8月初鷹潭出現疫情以來，自己和身邊同事基本就沒有休息過，「連軸轉的狀態，所以你剛打電話過來顯示外地號碼我直接就問是不是滯留群眾，就是為了提高工作效率。」

▲▼江西貴溪隔離人員反映方艙條件差。（圖／翻攝自微博）

▲小孩蜷縮睡覺，沒有被子蓋。（圖／翻攝自微博）

董女士表示，希望外界能夠關注到貴溪，支援家鄉這座小城，「我能感覺到一線工作人員都很辛苦，建方艙、醫護人員、追陽小組，每一個崗位都對這次抗疫工作有重要作用。希望疫情能早日過去，讓一直工作運轉的醫務人員和管理人員都可以放鬆下來。」

當天，江西省衛健委的工作人員表示，目前省裡已經往貴溪一線派駐工作組。

貴溪本輪疫情起於9日，當天，貴溪在對省外返鄉人員常態化定期核酸檢測中，發現有6例新冠病毒核酸檢測樣本初篩結果呈陽性人員（6人為一家人）。

貴溪市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部於9日發布通告，自8月10日5點30分開始，貴溪市城區全域實施靜態管理，解除時間視疫情防控情況另行通知。靜態管理區域內除核酸檢測、醫療救護、應急搶險、城市保供、垃圾處理、行政執法等工作人員外，全體市民非必要一律不外出、不開車、不聚集、不進入公共場所（公共區域）、不進入其他社區（村組）和小區。截至目前，貴溪已多次延長全域靜默管理時間。

▲▼江西貴溪隔離人員反映方艙條件差。（圖／翻攝自微博）

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