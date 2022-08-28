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大林慢市集展現青年留鄉力　在地青年回流活化老齡舊社區

▲▼ 大林慢市集展現青年留鄉行動力 翁章梁讚許看見青年創意與活力的展現 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲大林慢市集展現青年留鄉行動力 翁章梁讚許看見青年創意與活力的展現 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大林慢市集27日於大林火車站前站出口草地舉行，縣長翁章梁下午特地前往攤位關心鼓勵，並逐一逛起攤位聆聽青年朋友分享創業的歷程，他大力肯定大林充滿年輕人的活力，更在市集中看到大家創意與活力的展現，現場吸引諸多民眾到場來逛街！

▲▼ 大林慢市集展現青年留鄉行動力 翁章梁讚許看見青年創意與活力的展現 。（圖／嘉義縣政府提供）

社團法人台灣逆風高飛AO社區服務協會以「慢城青年 MyDarling」計畫提案，獲勞青處「110年嘉義縣促進青年留鄉返鄉結合社區發展補助計畫」補助，將休閒觀光產業、文化創意理念與願景導入並結合商業概念課程為青年增能，加強培力教育提升青年自給自足的能力，並透過社區參與行動，由行動帶來觀念及行為的改變，強化青年在地認同感，提高留鄉返鄉意願，以吸引在地青年回流，進而活化社區為老齡化舊社區注入新活力，一起重塑「大林My Darling」的輝煌。

▲▼ 大林慢市集展現青年留鄉行動力 翁章梁讚許看見青年創意與活力的展現 。（圖／嘉義縣政府提供）

台灣逆風高飛AO社區服務協會招募青年成為觀察員，走進大林實地踏查並聚集返鄉青年開始交流；並活化社區的閒置空間，將其成立為獨立書店，作為青年永續經營的青年基地；最後透過商品訂價定位、行銷宣傳、品牌建立等課程產出具有在地特色代表性的微創商品，型塑創新的商業行銷概念，以提升青年留鄉發展的技能，深化青年團隊在地行動力。

▲▼ 大林慢市集展現青年留鄉行動力 翁章梁讚許看見青年創意與活力的展現 。（圖／嘉義縣政府提供）

近年來大林成為台灣西部地區第一個通過「國際慢城認證」的城鎮，而青年是最熟悉網路的族群，親身體驗後將自己的旅遊經驗在網路中發文分享，從中體會大林慢城的獨特之處，藉由網路宣傳慢活、慢遊、慢食的慢城大林印象，此次透過「大林慢市集」成果發表，帶出議題回應、商品產出與實際行銷活動，落實留鄉行動力。

▲▼ 大林慢市集展現青年留鄉行動力 翁章梁讚許看見青年創意與活力的展現 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，透過慢城青年的平台，青年之間能有更多互動是一個非常好的嘗試與體驗；未來嘉義縣工業區開發後將創造諸多工作機會，能吸引年輕人前來就業、定居；勞青處將持續推動青年就創業及返鄉發展方案，以更多元方式協助青年返鄉發展，盼吸引更多青年回嘉發展，期許未來將有更多青年能與所在的鄉鎮進行對話與交流，嘉義縣將在年輕人創意激發下注入更多活力，成為年輕的城市。

▲▼ 大林慢市集展現青年留鄉行動力 翁章梁讚許看見青年創意與活力的展現 。（圖／嘉義縣政府提供）

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