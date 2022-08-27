開心合照曝！清水公所員旅看水庫變賞一線天　「臨時改路線」5失聯

▲清水公所員旅5人失聯，出發前還開心拍下大合照 。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、陳韻如／南投報導

台中清水區公所26日舉辦參訪活動，共24人前往南投武界健行，而在出發前一行人還開心拍下大合照，沒想到卻在半夜傳出有5人失聯。台中市消防局獲報後徹夜展開搜救，截至目前為止已超過12小時，整個搜救行動仍在持續進行中。

據了解，清水區公所定期會舉辦自強活動，而26日一共24人前往南投武界健行，出發前一行人還開心拍下大合照，而原本行程是要看水庫，但領隊突然提出，「該地美景是一線天」，一行人便改變路線前往一線天，豈料到了集合時間時，卻有4人以及當地九人座司機未返回集合點。

▲台中清水區公所員工旅遊5人失聯，搜救行動持續進行中。（圖／民眾提供）

民政局指出，發現有同仁未歸後，遂立即商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找。對此，民政局長吳世瑋也趕赴現場，協助指揮，除民間搜救隊伍外，台中市消防局也已派出8位同仁前往加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合。

目前已知失蹤人員分別為分別為當地九人座司機簡O津，4名公所的行政助理，分別是區長司機林O中（65歲）、工班紀O若（50多歲）、柯O隆（50多歲）、顏O良（40多歲)，整個搜救行動仍在進行中，盼能盡早尋獲失蹤人員。