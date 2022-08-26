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16歲高中生被大浪捲落海　母衝旗津沙灘哭喊：拜託！快救救他

▲▼旗津溺水 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲落海少年的同行友人呆坐海邊希望奇蹟出現。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

暑假接近尾聲，不少人把握最後的機會外出遊玩戲水。高雄市旗津區旗津一路今（26）日中午12時許傳出一起溺水意外，一名吳姓高中生（16歲）和3名朋友一起出遊到旗津海岸戲水，疑似不熟當地地形，吳生一個踩空落水，隨即被海浪淹沒失去蹤影，同學嚇得趕緊報警求助，警、消、海巡署等相關單位獲報已趕往搜救中，吳生的媽媽趕到現場，情緒激動的哭喊「拜託！快救救他」，也希望奇蹟出現，但截至傍晚5時仍沒有找到吳生的下落。

▲▼旗津溺水 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警、消、海巡在旗津海邊搜救落海少年。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，4名高中生相約到旗津區過港隧道旁青年活動中心旁的福興宮海域戲水，吳生不慎掉入海中，隨即淹沒在大浪中，警、消及海巡獲報後，出動7車12人1艇前往搶救，後來又加派加派成功、前鎮共4名潛水人員前往海域搜救。

▲▼旗津溺水 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警、消、海巡在旗津海邊搜救落海少年。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，溺水的吳姓少年今年剛考上旗山區的某高職，利用開學前和3名朋友到旗津遊玩，因為天氣熱所以下海泡水清涼一下，4人原本都在消波塊旁，但吳姓少年疑似踩空，沉入水中，失去蹤影，學校教官也趕到現場協助處理相關事宜。

吳姓少年的母親下午趕到海邊，情緒激動無法接受，數度想自己衝下海，但所幸被及時勸阻，而同行的3名少年也被嚇壞，呆坐在在一旁望著大海，希望吳姓少年能順利獲救。

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