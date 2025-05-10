夏季電價快來了！冷氣按「1神級按鈕」省6～12%電

▲冷氣的舒眠模式可以幫助省電。（圖／記者許宥孺攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

夏天腳步近了，2025年夏季電價將從6月1日正式啟動，連續4個月電費將跳漲，難免讓不能不吹冷氣的民眾覺得壓力山大。對此，經濟部能源署曾教戰，冷氣遙控器上有「神級和魔級的按鈕」，其中神級按鈕能幫省6-12%電，那就是「舒眠模式」。

根據台電試算，2024年一般家庭夏季平均月用電量為428度，月電費將達1079元，較非夏季平均的601元增加478元，漲幅約達80%。台電強調，雖然夏季電價較高，但已在非夏月期間調降電價，全年平均電費並未增加，因此夏月電價並非「漲價」，而是反映季節性用電差異的調整措施。

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值得注意的是，經濟部能源署曾發文，點出冷氣上有「神級按鈕」，就是「舒眠模式」，這個功能會在使用者入睡後，自動將冷氣溫度慢慢上調1到2度，避免半夜著涼，也幫助省電。專家指出，冷氣溫度每調高1度，就能省下6％的電費，若上調2度，就能省12％，不僅有感省荷包，還能提升睡眠品質。

另外，台電也曾在粉專「台電電力粉絲團」指出，想要舒服睡一覺，開冷氣又不燒荷包有3撇步，首先是「溫度設定26-28度剛剛好」，只要調高一度就可以省電6%；再來是「睡前按下舒眠功能」，台電表示，睡覺時人體新陳代謝下降，同樣溫度睡到半夜，可能就會覺得冷，「舒眠功能可以在入睡後微升1-2度，可以避免半夜冷醒，也可以更省電唷！」

最後則是「設定定時」，如果擔心冷氣吹整晚很耗電，可以善用定時功能，設定入睡2-3小時後就讓冷氣自動關機。另外，台電也提醒，吹冷氣可再搭配電扇、循環扇，並直呼「節能是最有效率的能源。」