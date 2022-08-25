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烏俄戰爭開打半年了　7組數字告訴你「歐洲這6個月有多慘」

▲▼北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線。（圖／達志影像／美聯社）

▲從俄羅斯開始，穿越波羅的海，一直延伸至德國的北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線。（圖／達志影像／美聯社） 

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭2月24日爆發迄今已滿半年，停火的那一天卻仍遙遙無期，全球經濟及能源恐怕也將持續遭受衝擊。《財聯網》透過7組數字，解析過去6個月以來，首當其衝的歐洲究竟經歷了什麼。

【665.8】

根據聯合國難民署（UNHCR）數據，截至8月17日，散落在歐洲各地、且有登記在案的烏克蘭難民高達665萬7918人，這還不包括已經返回家園者，被國際救援委員會（IRC）形容是二戰以來規模最大、發生速度最快的難民危機。

隨著大量烏克蘭難民湧入，歐洲各國也再度出現分歧。位於比利時的經濟智庫布魯蓋爾研究所（Bruegel）估算，歐盟為了妥善安置烏克蘭難民，今年將花費至少430億歐元，約佔歐盟全年預計總支出的1/4。

【1000美金／桶】

俄國減少天然氣供應，加上冬天即將來臨，歐洲天然氣價格已飆升至季節正常價格的13倍。德國基準電費本周突破700歐元大關，根據《彭博社》數據，如果把德國電費換算成原油價格，每桶竟要價超過1000美元。

自年初以來，俄國透過主要管線輸往歐洲的天然氣流量已下降75%左右，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）19日宣布，8/31-9/2暫停北溪1號（Nord Stream 1）管線供應，等到工作完成且未發生技術性故障，將恢復單日3300萬立方公尺的供應量，但仍引發市場恐慌。

▲▼烏克蘭難民流離失所。（圖／路透）

▲烏克蘭數百萬平民流離失所。（圖／路透）

【23.2%】

歐洲經歷新冠疫情後，原本逐漸復甦的經濟，又受戰爭嚴重衝擊，通貨膨脹率也瘋狂飆升。今年7月，愛沙尼亞消費者物價指數（CPI）比去年同期成長23.2%，成為歐盟27國當月最高通膨率。其他多國通膨率也突破2位數大關，例如拉脫維亞的21.3%、捷克的17.3%、波蘭的14.2%等等。

【0.9900】

今年7月，歐元兌美金匯率睽違20年跌破1:1等價大關，8月22日又繼續跌至0.9900。

烏俄戰爭及伴隨而來的能源危機，再再打擊人們對歐元的信心，但匯率下跌只會推高歐元區的進口成本，加劇通膨及能源成本的負面衝擊。多名專家認為，歐元恐怕持續下跌，國際金融服務企業「荷蘭國際集團」（ING）策略師特納（Chris Turner）就指出，歐元公允價值已受能源危機破壞，不排除進一步大幅下跌。

▲美元,瑞士法郎,英鎊,歐元紙幣。（圖／路透）

▲歐元兌美元匯率一度跌破1:1。（圖／路透）

【0】

歐洲央行7月宣布，將3大關鍵利率上調50個基準點，其中存款機制利率上修至0%，歐洲近10年的負利率時代宣告終結。若把時間推回去年底，歐洲央行並不計畫在今年加息，但隨著烏俄戰火加劇，全球能源及糧食價格上漲，經濟發展趨向「成本推動型通貨膨脹」（Cost-push Inflation），也只好透過提前加息對抗通膨。

【-24.8%】

今年2月以來，波蘭WIG20指數累計下跌24.8%，德國、瑞士、義大利、匈牙利等歐洲各國股票指數跌幅也突破2位數。

一名華爾街對沖基金經理說，「越來越多華爾街投資機構湧向歐洲，但他們都是為了做空歐洲經濟而來的。」這是華爾街對沖基金最常見的策略，一方面大舉購入歐洲天然氣及電力期貨，另一方面大舉賣空歐元與歐洲斯托克600股票指數，而且只要通膨及能源危機持續加劇，越來越多資本跟進做空歐元及歐洲股市，報酬就更高。

▲▼股市示意圖（圖／取自免費圖庫Pexel.com）

▲烏俄戰爭引發的經濟危機，也反映在股市上。（示意圖／取自免費圖庫Pexel）

【-84.7%】

烏俄戰爭爆發以來，歐洲能源巨頭、總部位於德國的Uniper股價累計下跌84.7%，該公司最新財報顯示，上半年淨虧損高達123億歐元，主因就是俄國天然氣供應減少，只好以更高價格從他處購買。

隨著能源危機加劇，歐洲工業也遭受衝擊。以德國為例，電價幾乎天天創新高，汽車零組件、化學及鋼鐵製造商越來越無法負擔成本，「歐洲工業心臟地帶」恐怕面臨出走潮。

總部位於瑞士的國際銀行和金融集團Mirabaud股票分析師米利厄姆（William Milieham）說，「歐洲化工產業經歷了一段艱難時期，生產已經停滯，可能實施天然氣配給制的討論，近期嚴重打擊股價。」

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