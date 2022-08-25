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沒颱風7月台灣渴到爆！　氣象局曝降雨量12年次低「背後代價」

▲▼鯉魚潭水庫全台唯一鋸齒狀溢洪道，近日水量豐沛，吸引不少民眾前往賞美景。（圖／記者蔡文淵攝）

▲2021年台灣面臨「百年大旱」，因梅雨、颱風解除限水。（圖／記者蔡文淵攝）

文／中央社

氣象局長鄭明典24日在臉書表示，今年7月少雨來得很極端，預測未來1個月有西南風增強，可能帶來水氣。根據氣象局統計局屬測站今年7月的單日最大雨量平均僅28.2毫米，是2000年後同期次低。

中央氣象局長鄭明典24日在臉書（Facebook）引用經濟部南區水資源局水情資訊表示，今年7月少雨來得很極端，從大水庫的歷線圖看得很清楚。

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鄭明典說，如果沒有颱風雨灌注，10月中南部又要進入新一輪枯水期；預測上，未來1個月有西南風增強的「背景」，須密切觀察。

▲▼鄭明典引用經濟部南區水資源局水情資訊表示，今年7月少雨來得很極端，從水庫的歷線圖看得很清楚。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典：今年7月少雨來得很極端，從水庫的歷線圖看得很清楚。（圖／翻攝鄭明典臉書）

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，若統計氣象局局屬測站歷年7月單日最大雨量平均，今年7月僅28.2毫米，是2000年後同期次低，歷年7月雨量最少的年份是2007年，僅26.1毫米；2003年僅33.3毫米排第3低。

陳伊秀說，若比較近5年7月同期的單日最大雨量平均，去年為89.2毫米、2020年為46毫米、2019年為61.5毫米、2018年為75.8毫米。

陳伊秀提到，今年7月由於太平洋高壓持續強勢，也沒有颱風直接影響台灣帶來水氣，因此造成降雨偏少。

▼全台水庫水位與水情燈號。（圖／NCDR）

▲▼ 水庫水位與水情燈號。（圖／NCDR）

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