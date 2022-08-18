日月潭又要變日月草原？　全台「3水庫」蓄水量剩不到一半

▲基隆新山水庫水量目前僅剩不到五成。（圖／翻攝張顥瀚臉書）

記者鄭文晴／綜合報導

去年上半年全台出現乾旱危機，讓日月潭差點變成「日月草原」，今年到了現在8月下旬卻仍不見一個颱風，讓一向仰賴颱風帶來雨水的台灣，再度響起可能缺水的警報，就連號稱雨都的基隆也鬧水荒，創下近5年來新低紀錄。根據台灣水庫即時水情統計，目前新山水庫、霧社水庫、曾文水庫的水量都不足五成。

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▲去年霧社水庫旱象嚴峻，已經完全見底。（圖／台電提供）

去年全台缺水堪稱80年來最嚴重，僅剩台北翡翠水庫撐著，其餘水庫全部鬧水荒，連一年四季都滿水位的日月潭都見底，所幸後來5、6月的梅雨鋒面、西南氣流，加上颱風接連到來，把水庫的水灌滿，才解除缺水危機。

▲去年日月潭乾到見底。（圖／記者林振民攝）

據氣象局表示，今年基隆之所以會缺水，主要是受到反聖嬰現象影響，使得西太平洋的東風異常西伸，而孟加拉灣至南海的西風較弱，不利於孕育颱風的「季風槽」發展，這可能就是導致近期颱風少、台灣雨也少的原因之一。

根據台灣水庫即時水情統計，目前新山水庫（基隆）、霧社水庫（南投）、曾文水庫（嘉義、台南）水量都不足五成，水量分別為48.1%、48.7%、47.8%。水量不足80%的有，翡翠水庫（台北、新北）66.3%、石門水庫（新北、桃園、新竹）77.4%、明德水庫（苗栗）73.5%、烏山頭水庫（台南）70.2%、牡丹水庫（屏東）53.2%。