林信吾落跑一週還算「逾假未歸」！律師舉逃兵案例痛罵：太扯

▲林信吾「逾假未歸」超過一週，律師痛罵「太扯」。（資料照／記者黃彥傑攝）



記者柯振中／綜合報導

台南市恐怖殺警案引起廣泛討論，法務部矯正署卻聲稱林信無並非從外役監脫逃，而是返家探視「逾假未歸」。對此，律師林智群痛批，監獄跟兵營類似，15日就已經收假，到22日發生事情已過了一個禮拜，對外卻說「逾假未歸」非常不合理，「那些官員，大概是把頭埋在沙子裡面，以為這樣就不算越獄了吧！」

林智群在臉書上表示，監獄跟兵營十分相似，差別在於囚犯人身自由受到限制、不能外出，但外役監能夠返家探親，所以又跟監獄不同。

林智群認為，從外役監的管理方式來看，名額絕對相當搶手，這名嫌犯有強盜前科，是如何從一堆申請書中脫穎而出，是一個問號。

林智群說，既然有與放假性質類似的「返家探親」，那麼就會有「逾假不歸」的問題，意思是時間到了、人還沒回來，他當兵時管伙房，每個月都會「跑一個（逃兵）」，若是阿兵哥沒回軍營，第一時間一定是聯絡本人、家屬，確認是否發生意外，若是受傷或車禍，則會派員協助處理，並不會上報逃兵。

▲林智群以逃兵的案例來比喻，林信吾這種超過一週「逾假未歸」的狀況實在太扯。（資料照／記者黃彥傑攝）



林智群也分享，曾經有名阿兵哥外出沒回軍營，已經通報逃兵了，才知道該名阿兵哥是通緝犯，在外面被警察抓走、人在看守所，於是他外出將人弄回來。

至於聯絡不上本人、家屬也不知去向的個案，大概就是逃兵。不過，林智群指出，這種狀況不會馬上上報逃兵，因為若部隊一天到晚有逃兵，上層可能認為「統馭有問題」，所以會先上報「逾假不歸」，而這部分則是由參一（管人士的士官）來處理。

不過，林智群也說，這種「逾假未歸」的狀態不能太久，若超過48小時還是沒回來，大概就要報逃兵了。林智群話峰一轉，又談到了林信吾的案件，已經過了一個禮拜，還是「逾假未歸」的狀態實在太誇張，「那些官員，大概是把頭埋在沙子裡面，以為這樣就不算越獄了吧！」

此外，林智群表示，「逾假未歸」與「越獄」相比，法律效果也不相同，若是越獄的案例，絕對有逃跑的意圖，一定會成立脫逃罪、判刑。

而若是「逾假未歸」，就還要另外釐清，是否有逃跑意圖，因此「逾假未歸」數天後被抓回去，法院審理時就會不斷確認，究竟有無逃跑意圖，「差別就在這裡。」

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