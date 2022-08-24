台南2警殉職！警政署宣布「2情況」開槍免寫報告：鼓勵正確合法使用

▲林信吾殺害2名員警後被捕。（圖／記者黃彥傑攝）

記者閔文昱／綜合報導

台南市安南區22日2名員警遭兇嫌林信吾殺害，引起各界關注，關於警察「合理用槍」時機的話題再次成為討論焦點。對此，警政署表示，為鼓勵員警正確、合法使用槍械，減輕員警執勤負擔，特別律定爾後執勤使用槍械，如僅是單純對空鳴槍、未造成傷亡或財損等之合法使用警械案件，將經過情形詳載於工作紀錄簿以代替書面職務報告。

有關各界關切之警械使用條例的修法進程，警政署指出，「警械使用條例」部分條例修正草案，目前已送立法院審議，並列為優先法案，將持續積極與委員溝通，及早凝聚各界意見，形成共識，期待立法院下會期能加速通過。

警政署進一步說明修法重點，明定警察為達成任務，於緊急情況時，得擴大使用警械以外的各種物品，以彈性靈活運用，符合實需；對於使用槍械適法性之判斷基準，成立「警械使用調查小組」，以用槍當時警察人員之合理認知為主，作為審查用槍適法性之基準，保障員警即時判斷大膽使用槍械；另修正遭受損害之被害人，依國家賠償法規定由警察人員所屬機關擔負賠償，以減少員警涉訟負擔。

在強化訓練部分，警政署指出，將持續加強員警體能（技）訓練，增加建置情境模擬訓練場及實彈射擊靶場，透過情境模擬訓練，強化執勤安全意識，並依勤務況狀與需求，結合警械與裝備加強敵情觀念；另藉由國內、外員警遭攻擊、突襲或執勤傷亡案例，加強同仁面對執勤對象不同威脅等級之訓練方式，提升危機應處能力，確保員警安全。

針對人力補充部分，警政署強調，會儘速檢討調度警力，並於9月至10月間由定期請調及考訓結業人員依需求檢討派補，優先充實各地方警察機關警力。另為落實釋字第785號解釋健康權意旨，警政署指出，自110年起已陸續試辦公務員服務法修正案勤休規定，並檢討人力配置及勤務規劃，推動勤務合理編排，以兼顧治安維護、勤務運作與員警健康。