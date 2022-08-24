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社會 社會焦點 保障人權

奧迪女拒檢衝撞...副駕閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴！

▲林女移送畫面。（圖／翻攝臉書、記者陳以昇攝）

▲林姓女子拒絕停車受檢並衝撞警員，造成車內姊妹淘遭警員開槍擊斃。（資料照／翻攝臉書、記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

台南雙警命案引發使用警槍時機的討論，有人同情基層警員「開槍上法院，不開槍送醫院」，更不乏警員大膽用槍卻被判刑案例，但也有警員歷經嚴格偵辦獲得免責。新北市新莊警分局1位潘姓警員去年執行夜間路檢勤務，遭林姓女子開車衝撞，潘男趴在引擎蓋上被拖行，情急連開2槍想制止林女波及其他用路人，其中1槍擊斃車內右前座女乘客，潘男被依殺人罪與業務過失致死罪嫌送辦，新北地檢署根據彈道鑑定等證據，認定潘男身處急迫危險中，用槍合法，將他不起訴處分。

本案發生於去年（2021年）4月25日深夜10點多，當時29歲的林女駕駛奧迪7休旅車，搭載同樣姓林的30歲姊妹淘行經新北市新莊區中港東路與中港三橋岔路口，被警員攔檢確認沒酒駕後放行，但同在路檢點的潘男以警用電腦查出這輛休旅車的車主是通緝犯，拍窗示意林女停車受檢。

▲新莊警開槍，女毒販遭擊斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林女當時所駕駛休旅車中彈情形。（資料照／記者陳以昇翻攝）

林女因自己無照駕駛、車內還藏有毒品，立刻猛踩油門撞開前方的1輛小貨車，再倒車撞開後方路旁汽車，硬是要鑽空隙開溜，潘男舉槍高喊「停車」想制止林女瘋狂舉動，林女置若罔聞，更直接衝撞站在車前的潘男。

潘男趴在引擎蓋上被拖行，擔心林女繼續橫衝直撞波及無辜，在劇烈震動中朝擋風玻璃與左前車窗各開1槍，企圖阻止林女瘋狂駕車逃竄，仍被林女甩落地面，不過潘男其中1槍擊中右前座女乘客左腋下，彈頭貫穿右下腹部，頓時血流滿座。

▲新莊警開槍，女毒販遭擊斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林女當時所駕駛休旅車中彈情形。（資料照／記者陳以昇翻攝）

林女聽見姊妹淘表示「我受傷了」，慌忙送醫，卻把奄奄一息的傷者丟包急診室，自己棄車改搭計程車逃回家，後來聽朋友勸告，找律師陪同向警方投案，宣稱是姊妹淘要她拒絕停車受檢。

傷者經搶救不治，警方在林女棄置的休旅車內搜出10包毒品，查明林女和死者彼此丈夫是麻吉，因此2女感情也很好，當時2女的丈夫都因毒品案入獄，2女在新莊租屋同住，這輛休旅車是林女丈夫服刑前，於事發當月初以35萬購買的權利車，給林女代步。

▲新莊女拒檢遭擊斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林女將中彈後奄奄一息的姊妹淘丟包醫院急診室，自己棄車逃走。（資料照／記者陳以昇翻攝）

死者母親質疑潘男執法過當，第1槍是對空鳴槍，第2槍卻不是射擊輪胎，而是朝向車內，「開槍好像就隨便亂揮」，希望檢方查明真相。潘男被依殺人罪與業務過失致死罪嫌送辦，檢方指揮鑑識人員重建現場彈道還原事發經過，加上街道監視畫面與警方蒐證影像佐證，認定潘男當時並無殺人意圖。

檢方指出，當時林女拒絕停車受檢又數度衝撞周遭車輛，潘男更被撞得趴在引擎蓋上、命懸一線，已身處急迫危險中，加上林女可能危害公眾，但雙方距離如此接近，潘男沒有其他辦法能讓林女停下來，因此基於維護自身與他人生命，合法使用警槍，將潘男不起訴處分。

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