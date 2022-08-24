IG測試1新功能「限時上傳照片」　遭批抄襲競爭對手BeReal！

▲Instagram積極開發新功能，希望穩固龍頭地位。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

近年來社群平台如雨後春筍般出現，作為龍頭之一的Instagram為了挽留使用者，不停推出新功能，卻被抨擊是在「抄襲」競爭者。近日也有人揭露，IG正在測試的新功能似乎是在仿效被稱作「反Instagram」的應用程式BeReal，再度遭到批評。

根據《CNN》報導，社群軟體BeReal來自法國，於2019年底正式推出。此平台規定使用者無法自行選擇發文時間，一天只能發一則文，更不能修圖或使用濾鏡，十分重視貼文的真實性。據Apptopia數據顯示，在2022年BeReal已達到超過4000萬次的下載，不久前也曾奪下美國的Apple App Store的下載冠軍。

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App ????



ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022



而Instagram目前正在測試的新功能名為「IG Candid Challenges」。從社交媒體上看到新功能圖片，可見平台會在每天不固定的時間提醒用戶發文，用戶需要在2分鐘內將照片分享至限時動態。此外，介面上也和BeReal相同，需要自拍與後置鏡頭拍攝的雙鏡頭（Dual）功能。

對此，Meta發言人Christine Pai表示，目前IG Candid Challenge功能正在進行內部測試，強調新功能只是一個「內部雛形」，還不會進行外部測試。BeReal方面則尚未表態。