IG測試1新功能「限時上傳照片」　遭批抄襲競爭對手BeReal！

▲Instagram積極開發新功能,希望穩固龍頭地位。(圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者殷稚雅/綜合報導

近年來社群平台如雨後春筍般出現,作為龍頭之一的Instagram為了挽留使用者,不停推出新功能,卻被抨擊是在「抄襲」競爭者。近日也有人揭露,IG正在測試的新功能似乎是在仿效被稱作「反Instagram」的應用程式BeReal,再度遭到批評。

根據《CNN》報導,社群軟體BeReal來自法國,於2019年底正式推出。此平台規定使用者無法自行選擇發文時間,一天只能發一則文,更不能修圖或使用濾鏡,十分重視貼文的真實性。據Apptopia數據顯示,在2022年BeReal已達到超過4000萬次的下載,不久前也曾奪下美國的Apple App Store的下載冠軍。

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App ????



ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV