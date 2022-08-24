　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏開戰6個月逾1300萬人淪難民　各方高昂代價一次看

▲▼ 烏克蘭大批難民逃向歐洲各國，其中許多人湧入波蘭。（圖／路透）

▲烏克蘭大批難民逃向歐洲各國。（圖／路透）

文／中央社倫敦23日綜合外電報導

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動侵略以來，已造成數萬人喪生、數百萬人逃離家園，並且在全球各地製造經濟爭端。這場戰爭即將滿6個月之際，路透社對各項相關代價做出整理。

● 人員傷亡

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）22日表示，根據紀錄，開戰以來已有5587位平民死亡、7890位平民受傷，但實際人數要高出許多；大多數死傷來自火砲、飛彈和空襲等爆炸性武器的攻擊。

兵損部分，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）22日表示，累計已有接近9000名烏克蘭軍事人員在這場戰爭中陣亡。這是俄軍入侵以來，烏軍高層首度提供兵員折損人數。

俄羅斯一方沒有公布過它的軍隊死傷人數。美國情報單位估計，截至目前俄軍約陣亡1萬5000人，傷兵則是這個數字的3倍。這與蘇聯1979至1989年間占領阿富汗時折損的兵員人數相當。

● 難民

聯合國難民署（UN Refugee Agency）曾指出，自從2月24日以來，烏克蘭全國約4100萬人口已有1/3被迫遠離家園，這是當前世界上規模最大的人口流離失所危機。

根據聯合國難民署的數據，目前歐洲各地登記的烏克蘭難民合計有660萬多人，以波蘭、俄羅斯和德國的人數最多。

● 烏克蘭損失

路透社統計，自從俄羅斯2014年併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）以來，基輔已經對22%左右的國土失去控制權。

烏克蘭損失了大片沿海地帶，經濟受到嚴重破壞，一些城市也被俄羅斯砲火炸成一片廢墟。世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）曾估計，烏克蘭今年經濟將萎縮達45%。

烏克蘭實際損失金額仍不清楚，總理什米加爾（Denys Shmyhal）7月表示，戰後重建總成本大約會是7500億美元（約新台幣22.5兆元）。但數字可能還會高許多。基輔至今花費多少錢對抗侵略也不明。

● 俄羅斯損失

這場戰爭對俄羅斯而言也代價高昂。除了軍事成本，還有西方為了阻止侵略而祭出的嚴厲制裁。它被排除在西方金融市場之外、權貴大多受到制裁，微晶片等一些貨品的取得也遭遇麻煩，這是1991年蘇聯解體以來俄羅斯經濟受到的最大衝擊。

儘管俄羅斯中央銀行目前預測，規模1.8兆美元的俄國經濟今年將萎縮4%至6%，比4月預測的萎縮8%至10%要好；但衝擊依然嚴峻，且仍未完全明朗。俄國7月便發生1918年以來首次外幣公債違約。

● 物價

俄烏開戰與西方制裁，引發肥料、小麥、金屬和能源的價格大漲，不僅醞釀糧食危機，也掀起通貨膨脹浪潮，現正衝擊全球經濟。

俄羅斯除了是全球第2大石油出口國，還是天然氣、小麥、氮肥和鈀金的最大出口國。它攻打烏克蘭後不久，國際油價便應聲飆上2008年屢創歷史高點以來最高水準。

正當全球面臨1970年代阿拉伯石油禁運以來最嚴重能源短缺情況，各國又試圖降低對俄羅斯石油、天然氣和油品的依賴，甚至對價格祭出上限，使得危機惡化。

俄羅斯將通往德國的北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線供氣量大砍後， 歐洲天然氣躉售價格應聲勁揚。華爾街銀行高盛（Goldman Sachs）預警，若俄氣完全停供，將把歐元區經濟推落衰退，其中德國和義大利的經濟都將大幅萎縮。

● 經濟成長

國際貨幣基金目前預測，今年全球經濟成長率將由去年的6.1%腰斬至3.2%，且從去年10月預估的4.9%、今年1月預估的4.4%和4月預估的3.6%一路下修。

國際貨幣基金甚至預測，若按照另一種「看似合理」發展局面，包括俄羅斯對歐洲的天然氣供應在年底完全切斷，以及俄國石油出口再減少30%，則今年全球經濟成長率將跌到2.6%，明年再降至2%，其中歐洲和美國經濟實際上零成長。

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
馬鞍緊貼台灣腳「紫爆豪雨狂襲」！2天降雨時程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼蘇門答臘南部外海　發生規模6.4強震

俄烏開戰6個月逾1300萬人淪難民　各方高昂代價一次看

情侶看棒球賽「自掏棒棒」吞吐7秒片瘋傳！　代價曝光

支持共軍現代化　中國7實體被美列入出口黑名單

俄烏血腥鏖戰6個月　專家解析普丁「究竟想要什麼」

出兵烏克蘭將滿6個月　俄羅斯人仍對開戰意見分歧

俄地勤神遊通過「高速旋轉」螺旋槳客機　當場爆頭影片曝光

快訊／印尼蘇門答臘發生6.0地震　「搖晃6秒」居民嚇到衝出家門

眾議員古屋圭司會蔡英文「撂台語」：台灣有代誌　日本有代誌

承諾撤回農業三法　莫迪政府卻食言！　印度5000農民再上街抗議

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

印尼蘇門答臘南部外海　發生規模6.4強震

俄烏開戰6個月逾1300萬人淪難民　各方高昂代價一次看

情侶看棒球賽「自掏棒棒」吞吐7秒片瘋傳！　代價曝光

支持共軍現代化　中國7實體被美列入出口黑名單

俄烏血腥鏖戰6個月　專家解析普丁「究竟想要什麼」

出兵烏克蘭將滿6個月　俄羅斯人仍對開戰意見分歧

俄地勤神遊通過「高速旋轉」螺旋槳客機　當場爆頭影片曝光

快訊／印尼蘇門答臘發生6.0地震　「搖晃6秒」居民嚇到衝出家門

眾議員古屋圭司會蔡英文「撂台語」：台灣有代誌　日本有代誌

承諾撤回農業三法　莫迪政府卻食言！　印度5000農民再上街抗議

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉曝門道

僅次威尼斯！高雄電影節「VR競賽入圍」名單揭曉　2部來自台灣

印尼蘇門答臘南部外海　發生規模6.4強震

俄烏開戰6個月逾1300萬人淪難民　各方高昂代價一次看

砲友轉正挨轟「很髒帶壞小孩」　烏克蘭正妹公開試車原因

蝎虎開眼轉中颱！「馬鞍今最近」2縣市豪雨　各地變天時間曝

情侶看棒球賽「自掏棒棒」吞吐7秒片瘋傳！　代價曝光

「20台人國家隊」出征柬埔寨奪冠！　他披國旗登冠軍寶座

誰的主場？味全龍在新莊沒輸過　悍將望郭俊麟止對戰連敗

支持共軍現代化　中國7實體被美列入出口黑名單

貓星人爽喝金雞聖水　網笑：加持過比較甜

國際熱門新聞

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

俄地勤神遊通過高速旋轉螺旋槳客機　當場爆頭

俄烏血腥鏖戰6個月　專家解析普丁「究竟想要什麼」

台女遭到假防疫人員要求做愛　否則趕回台灣

出兵烏克蘭將滿6個月　俄羅斯人仍對開戰意見分歧

情侶看棒球邊「吞吐棒棒」7秒片瘋傳　代價曝光

夏天去遊樂園玩水　20人染神秘病嘔吐

印尼6.0地震　居民嚇到衝出家門

古屋圭司會蔡英文撂台語：台灣有代誌、日本有代誌

中獎彩券被咬爛！主人寄「凶手照」給彩券公司

「豬仔」跳河逃柬！2蛇頭落網竟是自己人

「木星清晰圖」曝光！NASA公開「大紅斑」照

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

更多熱門

相關新聞

俄烏血腥鏖戰6個月　專家解析普丁「究竟想要什麼」

俄烏血腥鏖戰6個月　專家解析普丁「究竟想要什麼」

俄羅斯入侵烏克蘭已將近6個月，對於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發動這場戰爭的動機，西方至今仍存在廣泛意見分歧。

出兵烏克蘭將滿6個月　俄羅斯人仍對開戰意見分歧

出兵烏克蘭將滿6個月　俄羅斯人仍對開戰意見分歧

俄地勤神遊通過高速旋轉螺旋槳客機　當場爆頭

俄地勤神遊通過高速旋轉螺旋槳客機　當場爆頭

俄控烏「化學恐怖主義」　遭回嗆：罐頭過期啦

俄控烏「化學恐怖主義」　遭回嗆：罐頭過期啦

俄軍恐在烏克蘭獨立日加強攻勢　美使館籲僑民速撤

俄軍恐在烏克蘭獨立日加強攻勢　美使館籲僑民速撤

關鍵字：

俄烏戰爭俄羅斯烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

林信吾殺2警奪槍　媽媽哽咽：被槍決也好

陳志強結婚了！謝承均曝4人床照：電燈泡做好久

馬鞍逼近紫爆豪雨！2天降雨時程曝

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

身旁8年級「隨便都買上千萬房」　他驚呆都做這1行！

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

凃明誠頸動脈遭割仍奮勇搏鬥　家屬看影片淚崩

肚子狂冒「咕嚕」聲！確診大腸癌他驚：沒血便　醫揭1關鍵

小S現身六福村「誇張裝扮」被側目　眼尖粉絲：一看就是妳

離婚7天火速脫單　百萬網紅新歡正面照曝光

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

私密處癢爆！醫點名：5類食物要少吃

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面