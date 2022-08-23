台塑生醫暨王長庚公益信託　贊助千萬支持打造玩具共享園區

▲台塑生醫董事長王瑞瑜(左二)贊助千萬，支持打造玩具共享園區。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為促進樂齡健康、推廣二手玩具再生價值，台灣玩具圖書館協會(以下簡稱「玩圖」)與台塑生醫暨王長庚公益信託，23日祖父母節前夕，在楊梅玩具共享園區舉辦「Formosa祖孫共玩趣」活動。台塑生醫董事長、也是王長庚公益信託主任委員王瑞瑜，並在活動中宣布贊助１千萬元經費，支持玩圖打造全台最大玩具共享園區計畫。

桃園市長鄭文燦於蒞臨活動中表示，跨時代共享玩具不僅是文化傳承，也是生活的樂趣，感謝台塑集團及台灣玩具圖書館協會共同實現玩具教育的夢想，在楊梅打造全台最大的玩具共享園區，未來北部地區的玩具將在此整理、交換與流通，是深具公益與教育價值的園區。

鄭市長指出，台灣玩具圖書館協會致力於回收二手玩具、推廣資源再利用，創立18年來努力的成果豐碩，例如：成立250座玩具圖書館或玩具箱、與TOYOTA合作建立150個玩具回收據點、9部行動式服務車輛等，協會也與市府合作經營復興區行動親子車、平鎮親子館、中壢親子館。鄭市長說，協會理事長葉國芳的另一項理念是找回傳統手作玩具，不同於填充玩具及電子玩具，傳統的手作、木藝玩具也很有特色，這也是日本東京玩具圖書館相當重視的主題。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台灣玩具圖書館協會針對二手玩具回收再利用，不只是推廣理念，也實際貫徹行動，18年來回收380噸玩具，對生態幫助很大。雙方自2019年因緣接觸後開啟合作，近3年來合作回收共計16.6噸玩具、送出7千多公斤玩具至185個團體，並於2020年在彰化成立中部最大的二手玩具物流中心，集團也捐贈一台玩具車，跑遍全台分送愛心。

包括立法委員黃世杰、市議員暨楊梅志願服務協會理事長鄭淑方、市府社會局長鄭貴華、楊梅區長邱世源、台塑生醫董事長王瑞瑜、台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳、副理事長王亞賢等皆一同出席活動。