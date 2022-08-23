　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「不讓員警生命白白犧牲」　柯建銘承諾儘速修法

▲▼民進黨立法院黨團召開「私設刑堂假考察 國民黨濫權施壓」記者會 柯建銘親自主持。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

明德外役監受刑人林信吾約一周前返家探視未歸，不料期間犯下震驚全台的殺警案。民進黨立法院黨團總召柯建銘23日晚間表示，「我們不會讓兩名員警的生命白白犧牲」，要透過行政、立法合作，讓第一線員警執法再無後顧之憂，未來待院版《外役監條例》修正草案送入立院後，將會列入優先法案，儘速完成修法。

柯建銘今天晚間透過臉書表示，今天法務部長蔡清祥表示，不足之處會檢討修法，包括重刑犯如殺警案等不許到外役監，做全面性的檢討修法，待法務部將修正草案送進立法院後，民進黨立法院黨團必將列入優先法案，行政與立法將會密切配合，儘速完成立法。

柯建銘強調，公權力不容挑釁，沒有員警安全，就沒有人民安全，他謹代表民進黨立法院黨團，再次對兩名逝去員警的年輕生命，表達最誠摯的哀悼，公權力不容挑釁，讓所有警察同仁在第一線執法時，可以毫無後顧之憂的使用警械，打擊犯罪，並保護自己的安全，是民進黨執政團隊無可迴避的責任。​

另對於​《警械使用條例》修法，柯建銘說明，2020年12月28日，立法院內政委員會完成相關審查後，就進入委員會協商階段，因時任召委的國民黨立委鄭天財不排委員會的朝野協商，程序無法繼續進行，希望下會期鄭能儘速排協商，如委員會協商沒有結果，才能再請立法院長游錫堃進行院會的朝野協商，以利院會三讀，這點與今天國民黨達成共識，下會期會儘速協商。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
頭皮油味臭翻！醫揭「正確洗頭頻率」：超過會發癢
離婚7天火速脫單！百萬網紅「新歡正面照」曝光
快訊／赴台南慰問殉職警家屬　蔡英文晚間再發聲
陳男睡一天醒來變殺警犯　阿嬤哭求「洗門風」還孫子清白
快訊／台南殺警案震驚全台　柯建銘說話了
快訊／新北一家四口出遊！6歲童意外墜公館大橋失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

酸柯文哲自己跳出來當第四候選人　陳時中：陳佩琪可登記第五組

快訊／「不讓員警生命白白犧牲」　柯建銘承諾儘速修法

快訊／國軍今偵獲20架次共機擾台　5架次「戰機」跨越海峽中線

大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年賠80萬

劉建國後援會成立　中華民國彩券工會全國聯合會力挺

林信吾「逾假未歸」非逃脫　黃國昌怒轟矯正署長：還在講X話

衰被全民肉搜！　行政院：若是警方造成「需致最大歉意」

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

快訊／蔣萬安競辦還原過程：決議塗黑遮蔽疫苗合約的人就是陳時中

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

酸柯文哲自己跳出來當第四候選人　陳時中：陳佩琪可登記第五組

快訊／「不讓員警生命白白犧牲」　柯建銘承諾儘速修法

快訊／國軍今偵獲20架次共機擾台　5架次「戰機」跨越海峽中線

大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年賠80萬

劉建國後援會成立　中華民國彩券工會全國聯合會力挺

林信吾「逾假未歸」非逃脫　黃國昌怒轟矯正署長：還在講X話

衰被全民肉搜！　行政院：若是警方造成「需致最大歉意」

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

快訊／蔣萬安競辦還原過程：決議塗黑遮蔽疫苗合約的人就是陳時中

驚！蘇聯戰鬥機歐洲境內行進　「當地新聞狂播」民眾恐慌引熱議

大媽拍照「猛搖吊橋30分鐘」！欄杆斷裂沒在怕　網轟：抓去做苦力

明金成妻聚會露面「瘦到臉頰凹陷」　陸元琪心疼：她說自己像生病

無視奴才手作柵欄門　液體喵「一個move流出縫」20秒越獄成功

林良歡老公深夜開山路「女鬼突趴擋風玻璃前」　苦纏他原因超鼻酸

蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

狂威被富邦狂攻9分來台最慘　申皓瑋連續場次安打追平胡金龍

離婚7天火速脫單！　百萬網紅韓安冉「新歡正面照」曝光：很快官宣

營養師教6招預防「癌王」大腸癌！　加工肉品、燒烤快避開

酸柯文哲自己跳出來當第四候選人　陳時中：陳佩琪可登記第五組

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

林信吾殺警應判死？　蘇貞昌：死刑執行由法務部依權責辦理

衰被全民肉搜！　行政院：若是警方造成「需致最大歉意」

3殺警死囚未執行死刑　蔡清祥曝原因：可以執行的都執行了

大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年

「打擊犯罪絕不手軟」　蔡英文：感謝最短時間將殺警嫌犯逮捕

17年前殺警案凶嫌死刑至今未執行　他見游錫堃今喊「判死」怒了

幕後／網紅Bump批評讓駐外館很氣餒　外交官一次還原事件真相

蔡英文改明天下午弔唁余苑綺　今先赴台南慰問殉職警家屬

勇警喪命　蔡英文：加速警械使用條例修法、通盤檢討外役監標準

快訊／「不讓員警生命白白犧牲」　柯建銘承諾儘速修法

林姿妙7000萬現金來源不明、女兒召官員下指令　檢方共起訴15人

兇手判死竟變「國家養」　國民黨：王信福殺警案32年仍未執行死刑

警械使用條例躺立院1年半　關鍵用槍後續責任改由國賠扛

更多熱門

相關新聞

許信良籲別追殺不同意識形態　應解決「藍綠兩個敵國」危機

許信良籲別追殺不同意識形態　應解決「藍綠兩個敵國」危機

國民黨副主席夏立言率團訪問中國，引發台灣社會高度質疑。民進黨前主席許信良23日受訪說，多數台灣人民不贊同國民黨的兩岸立場，但他不認為應該用「追殺」的態度面對不一樣的意識形態，若是民進黨要繼續在中央執政，應該解決內部「藍綠對抗幾乎變成兩個敵國」的危機，而桃園市長鄭文燦任內刻意擺平藍綠敵對，是正確的方向。

點名國民黨這4人　民進黨批林姿妙罪證明確：還要一起繼續挺？

點名國民黨這4人　民進黨批林姿妙罪證明確：還要一起繼續挺？

憂鄭寶清脫黨　許信良：民進黨不能再不當一回事

憂鄭寶清脫黨　許信良：民進黨不能再不當一回事

「綠營別再偷換概念」　他提3法條怒批：逃獄就是逃獄，於法有據！

「綠營別再偷換概念」　他提3法條怒批：逃獄就是逃獄，於法有據！

林姿妙涉貪遭起訴　民進黨：對不起民主聖地宜蘭「應立即退選」

林姿妙涉貪遭起訴　民進黨：對不起民主聖地宜蘭「應立即退選」

關鍵字：

民進黨柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案　台南殺警案重大進展

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面