快訊／「不讓員警生命白白犧牲」　柯建銘承諾儘速修法

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

明德外役監受刑人林信吾約一周前返家探視未歸，不料期間犯下震驚全台的殺警案。民進黨立法院黨團總召柯建銘23日晚間表示，「我們不會讓兩名員警的生命白白犧牲」，要透過行政、立法合作，讓第一線員警執法再無後顧之憂，未來待院版《外役監條例》修正草案送入立院後，將會列入優先法案，儘速完成修法。

柯建銘今天晚間透過臉書表示，今天法務部長蔡清祥表示，不足之處會檢討修法，包括重刑犯如殺警案等不許到外役監，做全面性的檢討修法，待法務部將修正草案送進立法院後，民進黨立法院黨團必將列入優先法案，行政與立法將會密切配合，儘速完成立法。

柯建銘強調，公權力不容挑釁，沒有員警安全，就沒有人民安全，他謹代表民進黨立法院黨團，再次對兩名逝去員警的年輕生命，表達最誠摯的哀悼，公權力不容挑釁，讓所有警察同仁在第一線執法時，可以毫無後顧之憂的使用警械，打擊犯罪，並保護自己的安全，是民進黨執政團隊無可迴避的責任。​

另對於​《警械使用條例》修法，柯建銘說明，2020年12月28日，立法院內政委員會完成相關審查後，就進入委員會協商階段，因時任召委的國民黨立委鄭天財不排委員會的朝野協商，程序無法繼續進行，希望下會期鄭能儘速排協商，如委員會協商沒有結果，才能再請立法院長游錫堃進行院會的朝野協商，以利院會三讀，這點與今天國民黨達成共識，下會期會儘速協商。