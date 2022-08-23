台灣國際五金博覽會10月台中首登場　企業看好國際疫後商機

▲▼台灣國際五金博覽會10月台中首登場，立委何欣純（左4）拜會企業界，大家一致看好國際疫後商機。（圖／台灣手工具公會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

受到新冠疫情影響，國際產業交流停滯2年多，總統蔡英文已要求評估開放邊境、商務旅行的可行性，許多專業展如橡塑膠、電子光電、物聯網等都將在第四季舉辦，壓抑許久的手工具業者也將在10月在台中舉辦第一屆「台灣國際五金工具博覽會｣，台灣手工具公會理事長黃信德表示，參與業者超乎他的預期，代表產業看好國際疫後商機，台灣業者將藉此躍上全球買家的採購名單。

黃信德表示，台灣手工具工業同業公會主辦的「台灣國際五金工具博覽會」，今年是第一屆，獲得經濟部、國發會、台灣經濟研究院等單位支持，並串聯產業鏈上中下游、廣邀海內外專業買主，10月12至14日在台中國際展覽館登場，是台灣五金工具的年度盛事。

立委何欣純指出，全國超過7成的手工具業者全聚集在中彰投，形成完整的產業聚落，擁有讓國際買家一次購足的雄厚產業實力，出口產值名列世界前茅，可說是全球手工具製造大國，並培養出許多隱形冠軍。

何說，台灣經濟快速起飛，中小企業功不可沒，過去許多未登記工廠受限於法規無法合法化，也就是俗稱的「黑手工廠」、「農地工廠」，但在「工廠管理輔導法」逐步修正後，她積極協調AB廠各項子法規鬆綁配套措施，保障勞資權益與職場安全雙贏。

黃信德表示，日前舉辦選位說明會吸引300名業者參加，超乎他的預期，代表台灣業界看好國際大廠買主來台，積極備戰疫後商機，近期產業正經歷去庫存階段，業者更應利用難得的國際展會拓銷市場，躍上全球買家的採購名單。

這次展會規劃的五金工業創新高峰論壇更聚集國發基金相關產業輔導計畫、經濟部工業局、經濟部台美產業合作推動辦公室、數位經濟暨產業發展協會、金屬中心、工研院等單位策劃，如此規模以往只有在半導體或IT產業才可以見到，顯示政府與產業對手工具的重視。