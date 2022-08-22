快訊／第9號颱風「馬鞍」生成！週三最近台　符合2條件可能發海警





▲海上有兩個熱帶低壓，其中一個（左）於稍早增強為颱風「馬鞍」。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

根據日本氣象廳資料顯示，今年第九號颱風「馬鞍」已於稍早生成，預計明晚開始影響台灣天氣，週三離台灣最近，東南部、恆春半島雨勢較為明顯。

氣象局預報員林定宜表示，馬鞍將通過呂宋島北方，進入東沙島海面再往港澳方向移動，預計明晚開始影響花東、恆春半島天氣，週三相對最靠近台灣，目前路徑來看，尚未達到發布海警的區域，不過路徑若再偏北，或是暴風圈擴大的話，仍不排除發布海警機率。

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▲今年第9號颱風「馬鞍」週三離台灣最近。（圖／翻攝日本氣象廳）

另外，海上還有一個熱帶性低氣壓，目前位於日本東南方海面上、距離台北東方海面3000公里以上，有機會發展成今年第十號颱風「蝎虎」，不過因為距離遙遠，對台灣天氣沒有影響。

林定宜提醒，馬鞍環流從明晚開始影響，東南部、恆春半島有明顯雷雨、陣雨或局部大雨，明晚到後天是影響最劇烈的時段，東南部、恆春半島雨勢較為明顯，南部、東部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部雷陣雨，水氣較多，週四颱風遠離，改受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨。

▲今年第9號颱風馬鞍生成。（圖／氣象局）

▲日本東南方海面的熱帶低氣壓可能成為10號颱風「蝎虎」。（圖／氣象局）