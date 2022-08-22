單親媽養14孩轟動全球！窮到拍A片養家　13年後現況曝光

▲蘇里曼獨自撫養14名孩子。（圖／翻攝自IG／nataliesuleman）



實習記者林郁婷／綜合報導

美國一名女子從小嚮往大家庭生活，婚後育有6名小孩，2009年她面臨失業與離婚，不過她仍執意進行人工受孕，懷上8胞胎，消息震驚大眾。由於孩子的數量太多，生活開銷相當大，她不得已下海拍A片維生。近日她在IG分享近況，曝光孩子們的入學照，她也提到，從不後悔當初生下這些孩子。

根據《TODAY》報導，現年47歲的蘇里曼（Nadya Suleman）年輕時嚮往大家庭生活，無奈結婚後多次流產，最後透過人工受孕才誕下6個孩子，2008年與丈夫離婚後，仍執意再次進行人工受孕，最後用朋友的精子懷上8胞胎，2009年成功生下8名子女，在當時造起轟動。

蘇里曼當時一人要撫養14名孩子，只靠政府補助根本無法生活，因此她曾為成人雜誌拍裸照也下海拍過A片，還拿下美國成人頻道四項大獎（Adult Video Network，AVN），以及帶著孩子錄實境節目，如今事隔13年，她已不再拍A片，孩子們也漸漸長大。

▲孩子們都長大了，蘇里曼也已不再拍A片。（圖／翻攝自IG／nataliesuleman）

蘇里曼坦言，很後悔成為A片女星，「這是非常愚蠢、不成熟又自私的決定」，因為她曾經發現10歲女兒穿著她的衣服和高跟鞋，在家禮模仿她的姿態走路，這讓蘇里曼非常痛心，因此她開始思考「要怎麼給孩子一個健康的成長環境」，當天就決定搬回老家。

現在蘇里曼帶著孩子在農村生活，雖然經濟狀況不如以前良好，但看到孩子們都健康快樂的成長，就心滿意足了，近日她也在IG分享生活，寫下「孩子們，要以自己為榮，因為你們善良、懂得尊重人，又會幫助同儕和老師，是六七年級學生的好榜樣」，配圖是8個孩子的開學照，看的出來生活相當愜意。