　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

單親媽養14孩轟動全球！窮到拍A片養家　13年後現況曝光

▲▼蘇里曼獨自撫養14名孩子。（圖／翻攝自IG／nataliesuleman）

▲蘇里曼獨自撫養14名孩子。（圖／翻攝自IG／nataliesuleman）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國一名女子從小嚮往大家庭生活，婚後育有6名小孩，2009年她面臨失業與離婚，不過她仍執意進行人工受孕，懷上8胞胎，消息震驚大眾。由於孩子的數量太多，生活開銷相當大，她不得已下海拍A片維生。近日她在IG分享近況，曝光孩子們的入學照，她也提到，從不後悔當初生下這些孩子。

根據《TODAY》報導，現年47歲的蘇里曼（Nadya Suleman）年輕時嚮往大家庭生活，無奈結婚後多次流產，最後透過人工受孕才誕下6個孩子，2008年與丈夫離婚後，仍執意再次進行人工受孕，最後用朋友的精子懷上8胞胎，2009年成功生下8名子女，在當時造起轟動。

蘇里曼當時一人要撫養14名孩子，只靠政府補助根本無法生活，因此她曾為成人雜誌拍裸照也下海拍過A片，還拿下美國成人頻道四項大獎（Adult Video Network，AVN），以及帶著孩子錄實境節目，如今事隔13年，她已不再拍A片，孩子們也漸漸長大。

▲▼蘇里曼獨自撫養14名孩子。（圖／翻攝自IG／nataliesuleman）

▲孩子們都長大了，蘇里曼也已不再拍A片。（圖／翻攝自IG／nataliesuleman）

蘇里曼坦言，很後悔成為A片女星，「這是非常愚蠢、不成熟又自私的決定」，因為她曾經發現10歲女兒穿著她的衣服和高跟鞋，在家禮模仿她的姿態走路，這讓蘇里曼非常痛心，因此她開始思考「要怎麼給孩子一個健康的成長環境」，當天就決定搬回老家。

現在蘇里曼帶著孩子在農村生活，雖然經濟狀況不如以前良好，但看到孩子們都健康快樂的成長，就心滿意足了，近日她也在IG分享生活，寫下「孩子們，要以自己為榮，因為你們善良、懂得尊重人，又會幫助同儕和老師，是六七年級學生的好榜樣」，配圖是8個孩子的開學照，看的出來生活相當愜意。

►燕麥杏色「九陽豆漿機」快閃特價2680元！高顏值又超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
現場畫面曝！台南2警命危　1人遭「割頸20公分」滿地鮮血
LIVE／余祥銓抵余苑綺靈堂　淚送二姊最後一程
快訊／台南警遭割喉！　警車沾滿血跡
2女合照突脫衣解放乳頭　德總理猛盯「車頭燈」被抓包
快訊／第10號颱風「蝎虎」生成！海上雙颱共舞　最新路徑曝
快訊／余苑綺「遺照曝光」！　靈堂擺設「白色花海一片」
快訊／北市勞動局長陳信瑜涉貪請辭　柯文哲已批准
快訊／第9號颱風「馬鞍」生成！週三最近台　符合2條件發海警
熊好券2.0要來了！　「1000元、500元、300元」用法

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美韓「乙支自由護盾」聯合軍演登場　加強監察北韓防異動

單親媽養14孩轟動全球！窮到拍A片養家　13年後現況曝光

普丁心腹女兒被炸死！專家曝「真兇是自己人」　莫斯科菁英憂政變

媽媽去菜市場把小孩留在家　返回發現1歲兒「頭朝下掉水桶」淹死

2女合照突脫衣解放乳頭　德總理蕭茲猛盯「車頭燈」被抓包

新型態綁架！車門把手夾詭異「餐巾紙」　女一碰瞬間中毒全身麻痺

她睡醒眼皮紅腫傷口突變大　3天後竄出「異形寄生蟲」

俄加大部署施壓！基輔否認炸死「普丁大腦」愛女：我們不是恐怖主義

寶物開箱意外發現「2具兒童碎屍」死亡至少4年　家人疑似在南韓

名古屋巴士國道「火燒車」2死7傷！燒到剩骨架畫面曝　翻覆前撞數車

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

美韓「乙支自由護盾」聯合軍演登場　加強監察北韓防異動

單親媽養14孩轟動全球！窮到拍A片養家　13年後現況曝光

普丁心腹女兒被炸死！專家曝「真兇是自己人」　莫斯科菁英憂政變

媽媽去菜市場把小孩留在家　返回發現1歲兒「頭朝下掉水桶」淹死

2女合照突脫衣解放乳頭　德總理蕭茲猛盯「車頭燈」被抓包

新型態綁架！車門把手夾詭異「餐巾紙」　女一碰瞬間中毒全身麻痺

她睡醒眼皮紅腫傷口突變大　3天後竄出「異形寄生蟲」

俄加大部署施壓！基輔否認炸死「普丁大腦」愛女：我們不是恐怖主義

寶物開箱意外發現「2具兒童碎屍」死亡至少4年　家人疑似在南韓

名古屋巴士國道「火燒車」2死7傷！燒到剩骨架畫面曝　翻覆前撞數車

台南警遭「割喉20公分」2人無生命跡　疑追捕竊盜通緝犯遇險

新北國王續約上季門神牧倫斯　新賽季首位洋將人選確定

萌翻天！超Q「北極熊可麗餅、冰淇淋」開吃　還有漂浮北極熊飲品

起底連千毅娜美妻「是PTT表特女神」！情趣辣照曝　他苦追500次才到手

余苑綺揮手「讓我走」　劉瑞琪難過：痛和家人的不捨在拉扯

彰化紅衣女溺斃洋仔厝溪　警消2天兩度搜救尋獲遺體

野生蔡卓宜現身「包包掛王大陸照片」！　機場移動式放閃甜炸

免跑花東！竹子湖「2處金針花海」滿開　農園曝：花況本週最美

不爽他重踩煞車！台中BMW哥一路逼　還拿鐵棒想砸車下場慘了

雷根號航母遠待台灣東方　「抗中」但「非保台」！

國際熱門新聞

富商尪被捕　脫衣舞孃連生21寶慘了

從沒和異性交往！女被掰直愛上大叔

抗議女突脫衣！德總理猛盯「車頭燈」被抓包

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

「普丁大腦」俄學者女兒車內遭炸死

正妹突失智忘記名字　竟是家中這生物害的

李顯龍：星國男男性行為將不再違法

防台灣有事！　日擬部署1000枚長程飛彈抗中

德總理遇裸女抗議　要求禁運俄羅斯天然氣

日15歲女為殺母弟「提前練習」　隨機砍人釀2重傷

美國人也被賣！柬埔寨「工作畫面」曝光

名古屋巴士「火燒車」2死7傷！燒到剩骨架

囚犯「熱戀女獄警」手又搭上監獄護士

狼師要小5童脫光上課　兒忍2年求：不要給這個老師教

更多熱門

相關新聞

孕婦懷上8胞胎　婆婆憂負擔大：留一兩個就好

孕婦懷上8胞胎　婆婆憂負擔大：留一兩個就好

河南鄭州一年輕人妻25日進行超音波檢查時，被發現懷上了8胞胎。對此，當事孕婦表示自己「想要四五個」，但婆婆卻坦言8個孩子負擔大，「大人身體如果允許的話，就留2個，多了大人的身體受不了。」醫生診斷後稱，這是因為不規範使用促排卵藥導致的。

生下8胞胎　女撫養14兒下海拍A片

生下8胞胎　女撫養14兒下海拍A片

八胞胎辣媽A片　有家政婦女王Fu

八胞胎辣媽A片　有家政婦女王Fu

【影】八胞胎辣媽AV　預告片推出

【影】八胞胎辣媽AV　預告片推出

八胞胎辣媽首支A片　劇照曝光！

八胞胎辣媽首支A片　劇照曝光！

關鍵字：

蘇莉曼Nadya Suleman8胞胎

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺老公心碎首發聲！「生前病床照曝」

余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！影片內容曝

快訊／台南2警追逃犯重傷！均無心跳搶救中

「連千毅幕後大哥」深夜發飆：你耍老大？搞不清楚狀況

余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝！營養師揭6類食物必吃

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

每天1杯這飲品　腸癌風險狂降26%

弟輸百萬不敢說　余苑綺暖舉讓他回頭

房客搬走冷氣、冰箱　連流理台也整組消失！

快訊／艾成墜樓亡「王瞳悲慟首發聲」！心碎只留1字

自備環保杯多收5元服務費　台南飲料店糗了

娜美限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」

護理師半夜見「無人電梯」鬼開門

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面