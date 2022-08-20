快訊／增36死！40多歲男「未接種疫苗」　確診19日後過世

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增22,161例COVID-19確定病例，分別為21,925例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。今日死亡個案中，最年輕者為40多歲男性，有癌症病史，未曾施打疫苗，因肺炎、癌症轉移等，確診19日後過世。

指揮中心表示，今日新增之21,925例本土病例，為9,989例男性、11,928例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。今日新增36例本土病例死亡個案，為23例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月26日至8月17日，死亡日期介於5月26日至8月17日。

指揮中心說明，今日新增236例境外移入個案中，為135例男性，101例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(8例)，馬來西亞及越南(各6例)，美國及日本(各4例)，新加坡(3例)，柬埔寨及奧地利(各2例)，土耳其、加拿大、印尼、菲律賓、澳大利亞、香港及印度(各1例)移入。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月19日。

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指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲▼指揮中心公布新增中重症、死亡個案以及本土病例分析。（圖／指揮中心提供）