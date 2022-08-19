鍾東錦競選總部被爆違建　鍾陣營：審查中但還需補件

▲苗栗縣長參選人宋國鼎爆料鍾東錦位於苗栗市民族路的競選總部是違建。（圖／翻攝苗栗縣長參選人宋國鼎臉書）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣議會議長鍾東錦參選苗栗縣長，設在苗栗市民族路88號的競選總部預計今天開張，還計畫在今、明2天舉辦兩場盛大晚會，不過，今天被爆出總部是違建，鍾東錦總部表示，已經送件審查但還需補件，一定會是合法安全的建築物。

時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎19日表示，接獲民眾詢問，鍾東錦議長位於苗栗市民族路88號興建的競選總部，是否是違建？宋國鼎說，詢問縣府建管單位，縣府建管科回應他，該地址為苗栗市縣府段403地號，經查無申請建照、臨時建照，是違建，使管科如接獲檢舉，會安排公所查報後續排拆。

宋國鼎表示，鍾東錦身為議會領袖又在競逐苗栗縣長，在競選中更應知法守法，別讓民眾有「官位大就可以不守法」的錯誤印象，並呼籲鍾東錦議長，在完成補照程序前，停止使用競選總部。如無法順利補照，請自行拆除競選總部，切莫留下最壞示範。

對此，鍾東錦競選總部言人徐廷琮表示，競選總部搭建規劃、過程，都有專業的建築師與安全技師參與，臨時建物申請也已經送出，目前處於補件階段，使用上安全無虞，競選總部還在籌備階段，預計9中下旬才會正式成立、使用，今天聯歡晚會活動，也依集會遊行法，向苗栗縣警察局申請核准。

據了解，鍾東錦競選總部位址在苗栗市民族路88號，業主是一家台中的建設公司，平時是收費停車場，前縣長劉政鴻、現任縣長徐耀昌，立法委員徐志榮選舉時競選總部都設在該地點，還曾經被譽為苗栗縣最佳福地，選戰過程中從未被檢舉過，參選人競選總部被檢舉違建今天算是頭一遭，距離投票還有100天，已經聞得到2022大選的煙硝味。

▲▼苗栗縣長參選人宋國鼎爆料鍾東錦位於苗栗市民族路的競選總部是違建。（圖／記者蔡文淵攝）