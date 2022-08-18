匿名不露臉　她們「用聲音陪睡」的月收入竟達6位數

▲Goodnight第1屆「Goodnight Girls」（晚安女孩）。（圖／Goodnight提供）



記者潘姿吟／綜合報導

根據聲音社交平台Goodnight在2021年的數據統計，用戶第一次使用聲音互動數，成長率達307%，顯示聲音使用行為，從過去的「配對」變成「交朋友」，甚至產生「用聲音相互陪伴入睡」現象。對此，該平台舉辦第1屆「Goodnight Girls」（晚安女孩）票選，經過半個月激烈競爭，5位女孩勝出，更將組成Goodnight官方聲優團體、從幕後走到螢幕前，有「台版三上悠亞」之稱的肝連妹，JFK百大女郎星野優、模特兒黃韻霏Anita、粉絲人數達89萬人的甜心Q匠、混血G奶小模「広瀬優羽里」兔兔等，每週六晚上9點透過線上語音與網友互動，一直持續到8月底。

Goodnight是SoundOn聲浪集團旗下以聲音為主題的社交平台，主打「有聲音才有感覺」，目前全球已有千萬以上用戶，紅遍日韓、東南亞、香港和美國，也出現用聲音相互陪伴入睡的「掛睡」現象、ASMR的聲音互動等，甚至有用戶把Goodnight當成音樂電台，展現好歌喉！Goodnight表示，去年推出的語音互動功能，每日都有超過1000間互動直播間開播；因陸續推出多元的聲音互動功能，用戶活躍時間從2020年的晚間8點到12點，延長到從晚間8點到凌晨3點都是熱門時段。

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由於Goodnight平台有完整的「聲音變現」機制，許多用戶透過擔任語音主播或語音聊天，匿名、不需露臉就可賺取超過一般月薪的外快。熱門的語音女主播B，以甜美的聲音、與粉絲親切貼心的互動，開播一年半累積數千位活躍粉絲，月收入最高可達六位數；而馬來西亞學生阿沁在Goodnight開播唱歌吸粉，順利舉辦實體的音樂會，並獲得餐廳邀約擔任駐唱歌手，走上演藝之路。

Goodnight創立於2014年，提供語音社交、線上語音即時互動、聲音互動論壇等服務，並被Rakuten Insight 列為台灣最熱門交友APP之一。2021與SoundOn合併，SoundOn集團將持續拓展聲音的可能性，朝向「亞洲聲音經濟第一品牌」目標邁進。