要讓鎮民擁有幸福感　東港鎮民代表黃禎祥參選鎮長

▲▼東港鎮民代表黃禎祥參選鎮長 。（圖／記者陳崑福攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

擔任過兩屆屏東縣東港鎮民代表的黃禎祥，有感於東港有多項建設需要加強，規劃了建設、福利措施，計畫讓東港脫胎換骨，呈現不同面貌，鎮民享受更多福利，決定參選鎮長，也希望鎮民全力支持。

今年48歲的黃禎祥，擔任鎮民代表7年多來，發現鎮內公園等硬體設施，不如鄰近的南州、林邊等鄉，有必要加強鎮有地的活化使用，多開闢公園等休閒場所，提供鎮民使用。

黃禎祥表示，東港東隆宮主祀溫府千歲，是一座臺灣民間信仰廟宇，也是南部著名王爺信仰重鎮與鎮民信仰中心，3年一科王船祭典更被文化部通過中央登錄為重要民俗；為引導外地遊客到東隆宮參拜祈福，宮方在沿海路與光復路口設置一個大型指示看板，因不明原因被移除，徒增遊客尋東隆宮不便，也讓信眾感到錯愕，如果當選鎮長，馬上恢復該處看板，方便遊客參拜。

他表示，新住民或鎮民離婚，導致教育、扶養幼兒責任落到阿公、阿嬤等長輩身上，公所必須在考慮提供更多元扶養、教育補助措施，減輕長輩們生活負擔；而關懷據點開放時間多數限於星期一到星期五，這段期間，社區長輩用中午用餐沒有問題，但星期六、星期日等休節日，長輩的吃飯問題呢？有沒有人去關心，看到這些嬰幼兒及長輩問題，讓他於心不忍，覺得該出面為鎮做更多的事，促使他參選鎮長。

「要開拓財源」，黃禎祥指出，公所財政來源有限，要提供長輩、幼嬰兒、鎮民更多福利，就要想辦法開闢財源，努力催生公所的生命園區，逐步找到財源，讓東港變得不一樣，鎮民享受幸福感。