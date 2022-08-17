野火包圍火車！乘客嚇瘋破窗「當場跳進大火」　20人燒傷送醫

▲ 乘客拍下車窗外熊熊大火。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲今夏遇上極端熱浪，各地野火狂燒。西班牙一列火車日前行經東北部卡斯特利翁（Castellón）附近地區，竟被森林大火包圍，驚恐的乘客等不及司機掉頭，當場打破車窗逃到車外，導致多達20人被燒傷，其中3人傷勢嚴重。

WATCH: At least 20 passengers who jumped from a train as it was being consumed by a forest fire near Castellón in northeastern Spain suffered burns, three of them seriously. #Spain #wildfire pic.twitter.com/lYkb5Le4eY — BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 17, 2022

根據《衛報》，這列火車載有48名乘客，當時正從西班牙東部瓦倫西亞（Valencia）開往薩拉戈薩（Zaragoza），行經卡斯特利翁附近時，司機驚覺再往前太過危險，正準備倒車，卻有驚慌失措的乘客破窗跳車，逃到鐵軌上。

西班牙國家鐵路公司（Renfe）發言人說明，「他們一看見自己被大火包圍就回到車上，其中幾人被燒傷。」緊急服務部門表示，一名跳車的58歲婦女傷勢最為嚴重，還有其他2名重傷乘客，皆以直升機送醫治療，另外17名傷者則送往附近醫院，包括一名約10歲的女童。

西班牙持續受熱浪籠罩，瓦倫西亞是最新一個森林大火重災區，數萬英畝林地被毀。貝希斯（Bejís）大火燒毀800公頃土地，而在瓦倫西亞其他地區，巴利德埃沃（Vall d’Ebo）大火吞噬1.1萬公頃森林後仍未獲控制。

▼ 瓦倫西亞的巴利德埃沃大火吞噬1.1萬公頃森林。（圖／路透）

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