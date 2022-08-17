帶人辦護照！女蛇頭「領務局門前上銬」畫面曝　一旁5男還等著出國

記者鄧木卿／台中報導

以彰化41歲張姓女子為首的人蛇集團涉嫌在臉書PO文，用高薪誘騙超過50人前往柬埔寨等地，其旗下成員分工細膩，包括負責接送、辦理護照等，而15日當天，張女又帶著5名被害人前往外交部辦理護照，但一走出外交部便隨即遭到警方上前逮捕，全案訊後也將張女等人依法送辦。

▲張女一步出領務局便遭逮捕，神情茫然滿臉錯愕。（圖／記者鄧木卿翻攝）

刑事局中部打擊犯罪中心8月初獲報得知，彰化市41歲張女涉嫌拐騙國人赴柬埔寨，立即展開跟監蒐證，結果發現張女與同夥在臉書社團「偏門工作」以月薪10萬元應徵打字員、機房維護人員，他們會先接送被害人到旅館住宿，待辦妥護照及簽證，再將人載至桃園機場搭機出境，全程都有集團成員陪同監控。

▲爆乳女蛇頭遭逮狼狽上銬，一旁還有幾名男子上當準備出國。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲警方成功攔阻被害人出境。（圖／記者鄧木卿翻攝）

張女於15日當天帶著5名被害人前往外交部領事事務局辦理護照，但辦妥後一步出大門，警方便隨即上前拘提。透過畫面可以看到，當時警方早已在門口守候，見到穿著深Ｖ白色爆乳短洋裝、黑高跟鞋的張女走出大門後，隨即上前表明身分，並在宣讀相關法令後將張女上銬，而整個過程中，張女不發一語，雖影片打上馬賽克，但仍可感受到她的錯愕及茫然神情。此外，警方也成功攔阻現場5名被害人出境，並將人全數帶回調查。

另外，警方也持搜索票搜索張女等人住處，查扣一本記錄被害人出境資料的筆記本，並拘提3人到案。初步調查發現，以張女為首的不法集團3個月來初估已安排50人出國，每拐騙1人赴柬即可獲取10萬元報酬。

▲張女被帶回調查，並遭檢方聲押禁見獲准。（圖／記者鄧木卿翻攝）

檢方複訊後，認定3人涉犯人口販運防制法、組織犯罪條例等，其中張女、30歲林男有滅證串供之虞，16日向法院聲押禁見，27歲陳姓男子則以2萬元交保。法院17日凌晨裁定羈押禁見張女，林男請回。

▲柬埔寨人蛇集團拐賣台人分工圖。（圖／《ETtoday》製圖）