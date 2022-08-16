比暑假塞！中秋連假國5「大魔王塞爆時段」曝　最慘恐連堵15小時

▲中秋連假，國5預估將出現嚴重塞車。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

東部為國內旅遊熱門景點，高公局表示，今(111)年暑假每逢周末，國5即因大量旅遊車流而有壅塞情形，研判接下來中秋節連假及前一日，國5將湧現較暑假更大量的旅遊車流，尖峰時段壅塞情將比暑假更嚴重，行車時間恐比平常多5倍，其中連假前一天將從9時塞到午夜24時，恐連塞15小時。

高公局表示，中秋節連假前一日(9/8)9到24時、連假首日(9/9)自5到16時、第2日(9/10)的6到15時國5南向南港系統至頭城，以及第2日11時到24時及收假日(9/11)的9到20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5倍以上。

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為避免塞車，高公局表示，民眾可多利用公共運輸，高公局於國5實施多項大客車優先通行措施，搭乘國道客運可較自行開車節省30分鐘以上，建議往返台北宜蘭之間的民眾，可優先選擇國道客運。

若民眾仍要開車行駛國5，高公局也呼籲，儘量利用離峰時段，並配合中秋節連假首2日0到12時國5實施石碇及坪林南向入口封閉、末2日14到21時國5蘇澳至頭城實施北向高乘載管制措施，或改駛台9線或106乙替代道路。

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