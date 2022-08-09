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不只訂戶流失！Netflix大手筆投資這平台使用率卻「不到1％」

▲▼Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

▲Netflix 遊戲功能使用率低。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

根據應用分析公司 Apptopia 的最新數據顯示，Netflix 的移動遊戲平台，自去年 11 月推出以來，吸引到的 Netflix 用戶不到 1% 。

每個 Netflix 訂閱方案都包含 Netflix 遊戲，用戶可以在手機或平板上使用這個服務玩一些遊戲。與Apple Arcade的運營方式類似，遊戲中不包含廣告、額外費用或應用內購買，其理念是讓用戶在等待新的電視節目能繼續使用平台。

為了增加用戶的使用，Netflix 將幾個可用的遊戲與熱門節目捆綁在一起，雖然Netflix 沒有透露它在遊戲方面的投資金額，但該公司以大約 7200 萬美元的價格收購了芬蘭開發商 Next Games，而 Netflix 表示，到今年年底，該服務增加到 50 款遊戲。

不過，根據 Apptopia 的數據，在 Netflix 的 2.21 億用戶中，只有不到 1% 的用戶玩遊戲。據報導，這些遊戲的總下載量為 2330 萬次，日均用戶數為 170 萬，與領先的手機遊戲相差甚遠。

而 Netflix 近期也面臨到營運難關，根據該公司 2022 年第二季度財報電話會議共享的數據，儘管收入同比增長 9%，但 Netflix本季在美國和加拿大失去了 130 萬用戶。Netflix 也一直在提高價格，這導致一些客戶直接取消訂閱。

Netflix 將其訂戶流失歸咎於智慧電視的應用、帳戶共享和競爭，並表示為了繼續提高收入增長，價格較低的有廣告版本正在開發中，並將於 2023 年初推出，預計低價版本能吸引過曲流失的用戶。

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