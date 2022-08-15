沒幫兒買票公審高鐵！　潔哥爆氣譙網紅：小孩不是物品

▲女網紅發布限時動態抱怨高鐵，反被網友轟爆。（圖／翻攝自IG、爆料公社二社）

記者張鈜閔／綜合報導

外拍網美帶著搭乘高鐵沒買兒子的票，結果被列車長要求補票，老公氣得幫發文，並將當天對話全部附上，想不到該則貼文卻被網友罵翻，就連「鄉民女神」潔哥都發文痛罵：「不是有小孩就是有無敵星星！人家給點方便不是讓你當隨便」。

常在社群網站上曬女兒照的潔哥(李秉潔)，今在臉書發文痛罵高鐵網紅，表示「小孩是人不是物品！」、「不是有小孩就是有無敵星星！人家給點方便不是讓你當隨便！」，並提到有時帶小孩出去會看到某些家長會要求「我帶小孩讓他怎樣怎樣...」，直言「整個讓人很反感」，痛罵「不要把小孩拿來當擋箭牌滿足自己的私慾」、「這樣很難看，真的」。

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▲潔哥爆氣痛罵網美「孩子是人不是物品」。（圖／攝自潔哥臉書）

《ETtoday新聞雲》今報導「網紅帶兒搭高鐵沒買票！拒補票氣哭 譙列車長：空位為何不能借坐」該名起爭議的網紅在IG上擁有14萬粉絲，因不滿被高鐵列車長要求補票，在IG發限時動態抱怨「為什麼沒人坐的空位不能讓我們坐一下？寧願載空氣一程，也不能借我們坐一下？」，甚至當場氣哭，老公也看不過去，將這起事件轉載至《爆料公社》公審，想不到卻被網友罵爆，引起反效果，他才趕緊刪文道歉「希望您(列車長)原諒無知的我們」。