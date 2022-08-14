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醫院阿姨突「穿牆消失」！她帶兒目睹這幕怕爆　真相曝光網傻了

▲ 健保給付病床,病床,電動病床,健保病房。（圖／記者林世文攝）

▲原PO兒子3年前住院。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

遇到靈異事件總讓人背脊發涼，不過有時候自己嚇自己反而更可怕。原PO表示，先前她帶著兒子到醫院地下室買早餐，走道上只有一個阿姨在走動，但詭異的是，那名阿姨竟然穿過牆壁消失了，嚇得她當場目瞪口呆，但下秒發現真相後頓時無言，「眼神已死到不能再死」。

原PO在臉書「靈異公社」發文表示，3年前兒子生病住院，當時她帶著對方一起到醫院地下室買早餐，由於才早上6點多，商店街的店家都還沒開始營業，走道上也只有一位阿姨在走動。一開始她沒有太在意對方，但彎下腰幫兒子調點滴後，發現「本來在走道上的阿姨穿過木板牆不見了」，頓時被嚇得目瞪口呆，「農歷七月該不會被我碰上好兄弟吧？」

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在好奇心驅使下，原PO沒有逃離現場，而是鼓起勇氣走上前確認是否有其他通道，但走近一看發現沒有其他的出入口，當場又被嚇得倒退3步。但正當她還在震驚時，剛剛那位阿姨就拿著拖把走出來，「原來那有一個隱形門，沒把手的那種推門，工作人員正準備一天的開始，此刻我眼神已死到不能再死」。

▲▼按門鈴,門鈴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲阿姨消失的地方其實有一個「隱形門」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

PO文曝光後，網友紛紛留言表示，「還好有過去確認，不然會變成一輩子的陰影」、「印證一句話，人嚇人嚇死人」、「還好阿姨沒有默默問妳一句：妳看得到我喔？」「看到中間有點毛，但後面反應也太好笑了啦」、「還好阿姨又走出來，不然真的以為見到鬼」、「差點尿褲子」、「還好妳有去確認，如果妳因為害怕離開那裡，然後妳就會被自己嚇出病來」。

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