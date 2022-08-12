敗家男吸毒吸到妻離子傷　警腳踩手翻越2米圍牆逮10人

▲台中警方翻越2公尺高的後門圍牆，順利入內當場逮捕吸毒的6人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市烏日區44歲陳姓男子往昔生活闊綽，不料染上毒品，敗光家產，只留下一棟位在烏日鬧區的3樓透天厝，每天都有毒友前來買毒、一起吸毒聊天為樂，陳妻受不了毒害已離家，陳母和陳的兒子每天都吸二手毒，長期下來傷害健康甚鉅，台中警方監控多月，但不知開門暗語，只好從後門2公尺高的圍牆，彼此腳踩手爬過去，一群員警衝進屋內，陳嫌等6人正吸得茫酥酥，兒子也在一旁，一見重兵壓境，全呆住了。

台中市刑大第六隊接獲線報，在烏日火車站附近的一棟3樓透天厝，經常有不明男子進進出出，屋內相當吵雜，經多月監控，原來是陳嫌販毒、吸毒兼住家的巢穴，而且只有熟人介紹才得以入內買毒，員警原本要趁著開門衝進去，但還是來不及，只好從後門攀越。

後門圍牆高度超過2公尺，員警無力可施，只好利用雙腳踩著同事的手爬過圍牆，一群人衝進去後，逐樓搜索，在3樓後方發現包括陳嫌等6人正在開心吸毒、聊天，屋內赫見陳嫌就讀國小的兒子也在場，飽吸二手毒，陳母則在另一個房間。

警方當場搜出3包安非它命重4.7公克，2包每洛英重0.8公克及吸食器、分裝袋等，經向下追查出胡姓男子等4名藥腳，訊問後將陳嫌等10人依違反毒品危害防制條例送辦，陳嫌粗估販賣14次，全都經檢察官起訴在案。

警方表示，陳嫌原本日子還算優渥，卻染上毒品，敗空家產，妻子受不了而離家，家中還有老母親和兒子，老母親神情恍惚，疑似失智，兒子長期吸入二手毒，更加傷身，警方已向相關單位申請轉介，希望老母親和小兒子能脫離毒海，得到更好的照顧。