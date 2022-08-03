「毒品界吳柏毅」賤賣祖產900萬　門前被逮大聲哭鬧警示女友

▲台中男子賣毒缺資金，竟然賤賣祖產900萬，但還是被警方逮捕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區30多歲的陳姓男子在中部素有「毒品界吳柏毅」之稱，以車為家，一有買賣，不論日夜立即開車送達，但是生意不佳，為了籌措資金，竟然瞞著母親賣掉祖產，市值1500萬元，他賤賣900萬，不過投入大筆資金，生意仍未見起色，警方在陳男要進入租屋處前逮捕，陳男為了通知屋內女友將毒品沖掉，一哭二鬧，大聲嘶吼，但女友並未聽見，警方訊問後，已依毒品罪嫌送辦並被起訴。

台中市警察局刑大偵二隊日前偵辦一起販毒案時，發現陳男涉有重嫌，陳嫌為躲避警方查緝，以車為家，毒品放在車上，一接獲客人電話，立即開車送達指定地點，在中部業界素有「毒品界吳柏毅」之稱。

送貨服務雖然很到位，無奈欠缺資金無法向上游大量買毒，於是瞞著母親偷偷賣掉1塊3分地的祖產，該土地市價1500萬元，他因急需要錢，賤賣900萬元，不過即使投入資金，生意還是未見起色。

警方蒐證完備後，在陳男要進入和女友的租屋處前當場逮捕，陳男手機已被查扣，無法向在屋內的女友通風報信，於是大聲尖叫、嘶吼，企圖引起住在2樓的女友注意，趕緊把毒品沖進馬桶，還好員警捷足先登，進屋後，在女友還搞不清楚狀況下，搜出海洛因7包（總毛重32.88公克）、安非他命13包（總毛重11.46公克）、電子磅秤1台、分裝夾鏈袋一大包等證物， 目前正追溯上游貨源。