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在海邊沉浸式藝術體驗！漁光島成立「慢漫小畫室」打造共融空間

▲▼台南漁光島成立「慢漫小畫室」提供各式動、靜態沉浸式藝術體驗課程。（圖／慢漫小畫室）

▲台南漁光島成立「慢漫小畫室」，將提供各式動、靜態沉浸式藝術體驗課程。（圖／慢漫小畫室）

記者林育綾／綜合報導

台南市安平漁光島景點+1！「慢漫小畫室」正式開幕，除了協助身障青年自立，也提供旅人貼近環境永續、大自然的「慢旅行」沉浸式藝術體驗方案，打造漁光島唯一的「藝術共融園區」。

「慢漫小畫室」創辦人欣怡在台南出生，後來前往北部求學發展，在偶然機會下接觸台南漁光島的瑞復益智中心，看見機構啟迪身障青年們藝術創作上的天賦，也感受到身心障礙族群的教育資源匱乏。種種所見促使她思考，如何運用自身在成人教育、職涯輔導領域專業，協助家鄉青年身障者改善「接受社會福利、卻又被社會漠視」的處境，因而創立畫室。

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▲▼台南漁光島成立「慢漫小畫室」提供各式動、靜態沉浸式藝術體驗課程。（圖／慢漫小畫室）

▲「慢漫小畫室」提供各種沉浸式藝術體驗課程，打造漁光島唯一的「藝術共融園區」。（圖／慢漫小畫室）

她跟兩位美術相關背景的夥伴，一同投入藝術陪伴行動，激勵身障青年透過藝術創作表達感受的世界，並將創作轉化為教育繪本、LINE貼圖、藝術商品等有價資源。陪伴身障青年從「被助者」成長為「自立者」，從缺乏成就感到認同自我價值，也讓社會大眾褪去看待弱勢的眼光，純粹地以藝術欣賞角度，看見青年創作的更多可能性。

▲▼台南漁光島成立「慢漫小畫室」提供各式動、靜態沉浸式藝術體驗課程。（圖／慢漫小畫室）

▲激勵身障青年透過藝術創作表達感受的世界，並將創作轉化為教育繪本、LINE貼圖、藝術商品等有價資源。（圖／慢漫小畫室）

「慢漫小畫室」不僅協助身障青年自立，也與瑞復益智中心合作，提供到訪漁光島的旅人各種貼近大自然的動、靜態「沉浸式藝術體驗」課程，將各種形式的藝術創作以簡單、自然的方式帶入日常，打造漁光島唯一的「藝術共融園區」。

文化部文化資源司科長楊淑華出席開幕活動也表示，慢漫小畫室不僅將弱勢陪伴轉化為地方藝文發展起點，更將成為漁光島在地藝文品牌營造的核心，體現社區共融共好。

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