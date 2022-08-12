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社會 社會焦點 保障人權

迷途綠蠵龜現身東石漁港！　海巡、漁民協助野放大海

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義東石漁港昨（11）日下午3時許，海巡人員巡視港區時，竟發現1隻迷途綠蠵龜，海巡人員立即通報海洋保育署雲嘉保育站、嘉義縣政府農業處畜產保育科及國立屏東海洋生物博物館派員協處，後續協調附近作業漁民順利完成海龜野放作業。

▲▼迷途綠蠵龜現身嘉義東石漁港。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲迷途綠蠵龜現身嘉義東石漁港。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

據了解，近日曾有漁友於港區發現綠蠵龜蹤跡，經海巡人員巡查後並無所獲，直至昨日於港區終於尋獲這隻迷途綠蠵龜，海巡人員立即將該綠蠵龜實施安置，利用濕毛巾將其覆蓋，並放置軟墊上避免腹部受傷。

經屏東海生館李醫師初步判定，確認為保育類綠蠵龜，測量背甲長約33.5公分、寬約30公分，無明顯外傷且生命跡象良好，後續徵詢嘉義縣畜產科石蕙菱科長意見，由第四岸巡隊協調型厝船筏載運出海野放，並於東石外海1.3海浬完成野放作業，讓這隻迷途綠蠵龜重回大海懷抱。

▲▼迷途綠蠵龜現身嘉義東石漁港。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼這隻綠蠵龜經測量背甲長約33.5公分、寬約30公分。

▲▼迷途綠蠵龜現身嘉義東石漁港。（圖／記者翁伊森翻攝）

第四岸巡隊提醒：海巡署平時積極維護海洋生態保育，並投入海洋事務相關工作，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打「118」免付費服務專線通報，將立即派員協處。

▲▼迷途綠蠵龜現身嘉義東石漁港。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲海巡人員、漁民協助綠蠵龜回歸大海。

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