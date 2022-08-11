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祈台灣平安！大園仁壽宮慶讚中元　8／12信眾聯合普渡登場

▲祈台灣平安！大園仁壽宮慶讚中元上千台斤大神豬12日供觀賞。

▲大園仁壽宮今年慶讚中元，擴大舉辦普度祈福祭典。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情加上兩岸關係緊張，桃園市大園區仁壽宮今年慶讚中元、明(12日)擴大舉辦普度祈福祭典，祈求疫情早日消除，台灣平安。仁壽宮表示，今天（農曆7月14日晚間）舉行遶境放水燈、明日中元節當天廟前廣場則有500戶信眾聯合普度、以及得獎的上台斤大神豬供信眾觀賞，場面相當難得。▲祈台灣平安！大園仁壽宮慶讚中元上千台斤大神豬12日供觀賞。

▲▼磅神豬時，恭請感天大帝到現場見證。（圖／仁壽宮提供）▲祈台灣平安！大園仁壽宮慶讚中元上千台斤大神豬12日供觀賞。

大園區仁壽宮是大園人習稱的大廟，是地方的百年廟宇、重要的信仰中心，供奉主神感天大帝靈驗佑人，發揚忠孝精神。仁壽宮董事長陳根德說，疫情迄今近3年，致前兩年的慶讚中元活動幾乎停擺，為此，在疫期+兩岸關係緊張，該宮今年慶讚中元採擴大舉辦，祈求台灣平安。▲祈台灣平安！大園仁壽宮慶讚中元上千台斤大神豬12日供觀賞。

▲磅神豬過程。（圖／仁壽宮提供）

今年仁壽宮慶讚中元活動大園里輪值爐主，里長林文川里長組成堅強的團隊，仁壽宮全體董監事、廟務人員及志工亦全體總動員，合力辦理此次祭典活動。仁壽宮的信眾更是踴躍的參加此次普度祈福祭典，祭典活動相當隆重盛大。活動包括今日晚間遶境放水燈、明日中元節當天廟前廣場聯合普度、得獎大神豬展示等三大系列活動。

▲祈台灣平安！大園仁壽宮慶讚中元上千台斤大神豬12日供觀賞。

一、遶境放水燈：分別由今年的大眾首、水燈首，晉德宮、城後福德宮與中正東路福德宮、南門福德宮與南德福德宮，以及大園里13個鄰，總共合組14輛水燈排。分成A、B兩隊遶境大園里及週邊各重要道路到“水燈圳”放水燈，再返回仁壽宮參拜結束整個遶境放水燈儀式。

▲祈台灣平安！大園仁壽宮慶讚中元上千台斤大神豬12日供觀賞。

▲磅神豬過程感恩虔敬。（圖／仁壽宮提供）

二、廟前聯合普度祈福；約有信眾500户參加聯合普度，虔誠的準備豐盛的祭品祭拜，祈求風調雨順、合境平安。

▲祈台灣平安！大園仁壽宮慶讚中元上千台斤大神豬12日供觀賞。

▲仁壽宮張貼得獎的大神豬紅榜單。（圖／記者楊淑媛攝）

三、神豬比賽及普度：今年共有徐清永、徐清亮先生的1,179台斤神豬、吳秀雄先生的1,167台斤神豬及魏輝鵬先生的659台斤神豬參加比賽及普度。不僅飼主闔家虔誠地飼養照顧，磅大神豬時更恭請感天大帝到現場見證，十分隆重。

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