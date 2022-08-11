高雄男無照上路！闖紅燈逆向撞死騎士　還扯辯「陽光刺眼」下場慘

▲高雄陳姓男子無照駕駛，又逆向撞死騎士，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名陳姓男子無照開車上路，卻逆向撞死一名葉姓機車騎士，而法官開庭時，他卻辯稱，是因為太陽西曬、強光刺眼，導致他看錯號誌才釀禍。橋頭地院進日審結，將陳男依過失致死罪判處1年6個月徒刑。

根據判決，陳男是職業聯結車駕駛，而他的駕照早已於2005年被註銷，但他仍持續開車上路，結果於今年1月8日下午3時許，開車行經高雄仁武成功路接近鳳仁路交岔口時，逆向撞上騎著機車的葉男，導致葉男緊急送醫後，仍因右股骨、右脛骨及右腓骨等長骨骨折，造成脂肪及骨髓從破裂的骨髓進入循環，併發脂肪栓塞不治死亡。

檢方事後調查，當天的天氣晴朗，屬日間自然光線，柏油路面也乾燥、無缺陷，也沒有任何障礙物，但陳男卻未遵守號誌，越過在他前方停等紅綠燈的多輛汽機車，還逆向行駛，最終釀禍。誇張的是，陳男事後竟辯稱，當天因夕陽西曬、強光刺眼，導致他誤判燈號，才會發生意外。

法官審理後認為，陳男是有相當智識及社會經驗的成年人，而經調查可知，當時成功路上有車輛停下等候，而鳳仁路有機車通行，明顯可以判斷出當時成功路上號誌為紅燈，但他卻推說不知情，還辯稱是強光害他誤判燈號，且至今也未與對方家屬達成和解，但事發當時他立即坦承肇事，符合自首情形，法官最終依法將他判刑1年6個月。