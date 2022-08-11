女兒暑假狂滑手機！被爸帶去工地搬磚「3天後求饒」：想回家讀書

記者鄭思楠／綜合報導

現在的小孩，在年紀很小的時候，就習慣擁有手機。近日正值暑假，大陸安徽一名父親發現，女兒天天都在滑手機，擔心孩子暑假時荒廢學業，他便出大招管教，盛夏帶著女兒去工地搬磚。豈料剛做了3天後，女兒就受不了，回到家後主動讀書。

據《山東商報》報導，近日大陸學校放暑假，安徽淮南一名王姓父親帶著女兒，到裝潢的工地幫忙，做搬磚或清潔等工作，「帶她出門體驗下生活的不易，可以更加重視學習。」

王男稱，「女兒第一天學的有模有樣，幹勁十足，第二天就開始敷衍了事了，第三天幹了4個小時直接就說不想再繼續體驗了。」

▲女兒暑假每天滑手機，被父帶去搬磚。（圖／翻攝自影片）

但他也笑稱，經過這幾天的體驗，女兒也認識到了掙錢的不易，第三天回家洗完澡後就開始看書了，只是不知道她能堅持多久。

對此，網友看法兩極，有人認為，「為什麼要吃這無意義的苦？其他那麼多方式…，浪費時間真的」、「看一週之後該怎樣還是怎樣，不要問我怎麼知道的，我一個朋友就是這樣」、「當年我爸也這麼幹過，後來發現我在地裡玩得更開心了」、「感覺沒啥意義，體驗幾天就能真的認真讀書了？家長還自以為教育孩子很有辦法」。但也有不少網友認同，「我那年不想上學，我媽讓我暑假去打工，我回來哭著喊著去上學」、「還是很有成效，值得提倡仿效」。