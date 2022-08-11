快訊／17歲少女無照雙載買宵夜　帶炸物返家自撞釀1死1重傷

▲苗栗縣大湖鄉台３線130公里處10日晚間雙載少女撞分隔島，17歲女騎士當場死亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者蔡文淵／苗栗報導



苗栗縣大湖鄉台3線昨(10)日晚間發生一起死亡車禍，兩名少女騎機車雙載，前往大湖市區購買炸物，返家途中由北往南行駛，行經台3線130公里處南下車道，疑似因為視線不佳路況不熟，不慎擦撞中央分隔島，造成女騎士頭部受創當場死亡，另一名後座女性乘客頭部及多處身體撕裂傷，緊急送往苗栗市大千醫院救護中。

10日晚間8時許大湖警分局接獲車禍報案，立即派遣大湖派出所所長錢永豐及警員羅湘昀前往處理，警方到場後立即通報119救護車，救護車到場時，機車駕駛人頭部重創已無呼吸心跳，附載乘客頭部撕裂傷意識清楚，立即送往苗栗市大千醫院救護。

據了解，兩位少女都是基隆人，死者約他的朋友到大湖馬拉邦山探望舅舅，兩人今年高中畢業要念大學，由李姓少女(17歲，無駕照)騎乘機車，附載也是17歲的林姓少女，從馬拉邦山腳下的東興國小附近舅舅家，騎機車雙載到大湖街上買消夜，回程不慎發生交通事故，李姓少女當場死亡。

大湖警方表示，已調閱附近監視器影像，初步研判應係自撞事故，將再調查有無其他車輛涉及本交通事故肇事案件，了解真正肇事原因。警方也呼籲，台3線夜間視線不佳，上路前務必注意車前燈狀況，行車務必減速慢行。