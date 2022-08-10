被酸「沒品愛盜圖」！最強奶媽怒告小網紅　年收曝光她輸慘了

▲網紅謝薇安。（圖／翻攝IG／missingvivian）

記者陳韻如／台北報導

有「地表最強奶媽」稱號的網紅謝薇安遭到應姓網美辱罵，「盜圖」、「內心醜陋」、「品德有問題」等，謝薇安因此提告，法官最後依加重誹謗罪判應女拘役55天定讞。謝薇安另提民事求償，雙方的年收入也隨之曝光，應女2020年收僅5千元，而謝薇安年收則達86萬餘元，法官最終判應女須賠償15萬元。全案可上訴。

判決書指出，謝薇安經營的IG在2020年期間被帳號「imjean_1003」留言批評，「我也不想跟愛盜圖自私自利內心黑暗醜陋的腦紅吵」、「活在同溫層的腦紅」、「因為你們的言行，你的作為太讓人噁心了，不說出來都不行」、「腦紅一位」、「假掰腦紅」、「她已經不只一次用別人的圖，甚至還改過頭。」

不僅如此，謝薇安的多個社群平台也同樣遭人留言謾罵，內容多為，「她版面時常拿別人的照片影片把面貌裁掉來增自己的人氣，說真的你們怎麼不看看？」、「她時常盜用別人的照片影片衝自己的流量」、「原來現在社會當網紅的門檻只要有臉有大奶，人品好不好並不重要」等語，謝薇安因此提告。

檢警事後調查，這些留言全出自應女一人，而她到案後承認是她留的言，但否認誹謗，強調所述全是事實。不過法官認為，盜圖的行為時有所聞，但並非人品不好，認為應女的留言沒有任何公益目的或效果，最終依加重誹謗罪共判拘役55天確定，可易科罰金5萬5千元。

謝薇安事後再提民事求償，法官調查，謝薇安為網路藝人，名下無任何不動產，但有一輛汽車，而2020年收為86萬餘元；至於應女，大學夜間部畢業至今超過一年，未獲聘正式工作，也沒有固定收入，名下也沒有任何不動產或車輛，2020年收入僅5千元，法官最終判她須賠償謝薇安15萬元。全案可上訴。