醋夫疑妻外遇狠砍她9刀！視訊邀雙親、岳母看「行刑」畫面　下場曝

記者陳韻如、黃宥寧／台北報導

新北市汐止區越南籍移工范姓男子，疑劉姓妻子外遇，甚至花錢買電動車給小王，醋勁大發爆發口角，化身「劊子手」在2名同鄉友人面前怒砍妻子左胸等處9刀致死，更狠心開視訊給父母親，范男被依殺人罪起訴羈押至今。士林地院今（10日）上午一審宣判，依殺人罪判處14年，刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，全案可上訴，判決理由尚待公布。

2021年11月23日晚間9時許，28歲范文達認為25歲妻子有外遇，先在妻子宿舍外起口角，同鄉黃姓女同事下樓勸阻，3人轉往范男公司餐廳談判，豈料2人仍持續為了外遇及財務等問題拉大嗓門爭吵，怒氣沖沖持的范男則持餐廳內水果刀，朝妻子的頸、肩及胸部等處刺殺9刀，劉妻因多處銳器傷，大量出血導致出血性休克當場死亡。

今年6月開庭審理，法院提訊范文達出庭審理，身高約175公分的他已理成平頭，身形消瘦，神情態度穩定坐在被告席，以證人身分出庭的黃姓女同事，見范文達時以手遮住自己臉，並露出厭惡表情，推測當時命案慘況讓她至今仍無法忘懷。

▼越南籍夫妻來台賺錢，醋夫卻疑妻外遇持刀猛砍9刀致命。（資料圖／記者游宗樺翻攝）

全案也因被告、證人皆為越南籍，經由通譯協助轉述審判長、蒞庭檢察官、辯護人回答。

2名證人證稱，案發時范文達持2把刀（一長一短），同時打給他父母親、岳母告知劉女外遇事情，但范父在電話那頭憤怒說「你們可以在一起就在一起，不行就離婚，很麻煩欸」；劉母則回「你們在那發生什麼事，我怎麼知道」。掛完電話後，仍持續為了劉女賺的錢而起衝突，范最後就持刀往劉妻胸口刺。

不僅如此，證人更指出，范文達錄了砍完妻子畫面並傳給別人，范對於證人所說的並沒有意見，且坦承犯行。

士林地院今（10日）上午11時，一審宣判，依殺人罪判處14年，刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，全案可上訴，判決理由尚待公布。