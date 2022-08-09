黃心健VR作品大集結！高美館打造沈浸式空間　2大特展一次看

▲黃心健VR作品在台灣的首次大型回顧展，將於高美館登場。（圖／黃心健提供）

記者林育綾／綜合報導

今年下半年，高雄整座城市宛如一座大型展場，除了8月的臺灣文博會，緊接10月也有台灣設計展；而高雄市立美術館也邀請台灣新媒體藝術大師黃心健、日本設計大師皆川明，舉行兩大特展。其中將有黃心健的VR創作大集結，打造新媒體沉浸式劇場；皆川明也是首次在台灣舉行大規模展覽！

● 黃心健首次大型回顧展

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新媒體藝術家黃心健首次大型回顧展《X人稱——黃心健的元宇宙劇場》，即將於10月8日～2023年3月5日在高美館登場，集結許多他的經典作品，包括第74屆「威尼斯影展最佳VR體驗獎」作品《沙中房間》，還有多項斬獲國際大獎的傑作，像是《高空》、《登月》、《失身記》，還有2021年新作《輪迴》等，也有他的創作手稿、影像、沉浸式空間設計等。

▲▼黃心健在台灣的首次大型回顧展，集結許多VR經典作品。（圖／黃心健提供）



黃心健表示，他的作品結合互動與虛擬實境，讓觀眾成為作品中的「虛擬存在」，以沉浸式體驗轉化傳統「說故事」的再現形式，創造出「活在故事裡」的藝術體驗。此次特展也特別規劃友輪席位，實現文化平權。

他補充，VR所帶來的想像力與創作能量，能夠解除身障者的身體限制，得以在虛擬世界中自由飛行；而透過虛擬世界的詮釋，也是期望藉此反思「當代科技社會」與人類處境，涉及生命、記憶、政治歷史、創傷、環境生態，還有「人類未來命運」議題的探討。

▲▼黃心健認為，VR所帶來的想像力與創作能量，能夠解除身障者的身體限制。（圖／黃心健提供）





高美館館長李玉玲表示，這次特展是黃心健在台灣的首次大型回顧展，也是高美館首次以VR/XR為策展主題，跳脫原本美術館白盒子與黑盒子空間的展示框架，以影展模式規劃展出。除VR作品外，還另外打造「沉浸式空間」回顧黃心健的經典作品，帶觀眾進入更深邃的感官意識之旅。

● 日本設計大師皆川明特展

▲日本設計大師皆川明首次在台灣舉行大規模展覽《TSUZUKU》，將於高美館展出。（圖／L . A . TOMARI）

另外，日本設計大師皆川明（Akira Minagawa）與其創辦品牌「minä perhonen」也首次在台灣舉行大規模展覽《TSUZUKU》，10月22日～2023年2月19日在高美館呈現，透過8大主題展出品牌發展歷程，除了經典布料、時裝、家飾等設計模型外，還有設計師的插畫手稿、設計原稿、錄像以及文獻檔案等展品，讓台灣粉絲能一探設計大師的創作精髓。

▲▼日本設計大師皆川明（Akira Minagawa）與其創辦品牌「minä perhonen」，首次在台灣舉行大規模展覽《TSUZUKU》，將於高美館展出。（圖／L . A . TOMARI）

李玉玲表示，《TSUZUKU》特展目前正在日本盛大巡迴，繼東京都現代美術館、兵庫縣立美術館、福岡市美術館、青森縣立美術館後，10月首次移展海外，首展就在高美館。

展覽資訊

黃心健《X人稱——黃心健的元宇宙劇場》

展期：2022.10.08 (六) - 2023.03.05 (日)

地點：高雄市立美術館 101-103展覽室



皆川明 《TSUZUKU》

展期：2022.10.22 (六) - 2023.02.19 (日)

地點：高雄市立美術館 104-105展覽室