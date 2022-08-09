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70種鬼怪齊聚！紅衣小女孩引路　松菸「鬼假鬼怪」展出妖怪傳說

▲▼松山文創園區舉行「鬼假鬼怪」展覽，讓更多人認識台灣的鬼怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

▲松山文創園區舉行「鬼假鬼怪」展覽，讓更多人認識台灣的鬼怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

記者林育綾／台北報導

鬼月限定！松山文創園區近舉行「鬼假鬼怪」展覽，帶民眾認識台灣的鬼怪傳說，包括鶯歌妖鳥、巨人卡卡、虎姑婆、日月潭人魚，還有很多人熟悉的林投姐、紅衣小女孩，除了有大型彩繪的立體鬼面具，還有黑白剪紙呈現妖怪傳說，搜羅70名本土傳說的鬼怪齊聚，8月20日當晚還會在展場舉辦講鬼故事活動。

▲▼松山文創園區舉行「鬼假鬼怪」展覽，讓更多人認識台灣的鬼怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

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▲除了有大型彩繪的立體鬼面具，還有黑白剪紙呈現妖怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

松山文創園區與策展品牌「孩在」創辦人林心恬合作，邀請對台灣妖怪很有研究的插畫家角斯角斯、紙雕藝術家魏少君共同創作，用紙的立體感呈現台灣鬼怪故事，營造童趣又魔幻的氛圍，在鬼門開的時節，一起走進虛幻又真實的妖異之境。

▲▼松山文創園區舉行「鬼假鬼怪」展覽，讓更多人認識台灣的鬼怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

▲▼松山文創園區舉行「鬼假鬼怪」展覽，讓更多人認識台灣的鬼怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

▲▼松山文創園區舉行「鬼假鬼怪」展覽，讓更多人認識台灣的鬼怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

展場門口特別以哭泣的「林投姐」製作大型布幕，象徵鬼門開的意象，而展覽共分為三區，由「紅衣小女孩」以及民間鬼故事「黃色小飛俠」來指引方向；「鬼怪傳說」展區則以細膩的紙雕手法，呈現5個台灣妖怪傳說故事，像是鄭成功大戰鶯歌妖鳥、虎姑婆在森林裡引誘小孩等，每個故事利用3層的紙雕手法呈現，打造妖怪經典場景，再搭配現場幽暗的光線投影，引發共鳴。

▲▼松山文創園區舉行「鬼假鬼怪」展覽，讓更多人認識台灣的鬼怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

▲「鬼怪角色」打造5個比人臉還要大的大型3D鬼面具。（圖／松山文創園區提供）

另一區「鬼怪角色」，則是打造5個比人臉還要大的大型3D鬼面具，將紙雕上的5個台灣妖怪角色，以立體紙模方式製作呈現，試圖打破過去鬼怪陰森的形象，重新詮釋兩個太陽、鶯歌妖鳥、巨人卡卡、虎姑婆、日月潭人魚等5個流傳台灣本土的鬼怪角色，像是虎姑婆就以明亮的紅黃藍顏色為主，嘴裡含著被咬斷的手指，以繽紛的色彩以及充滿童趣魔幻的方式，拉近鬼怪跟人的距離。

為了呼應主題並促進在地共創，開展前也特別邀請光復國小二年級的62位小朋友繪畫創作「心目中的鬼怪」，讓小朋友發揮創意，以豐富的色彩畫出鬼怪的各種樣貌，有三頭鬼、貞子、故事漫畫裡的鬼怪等，62幅作品懸掛在展場廊道上，展現孩子天馬行空的想像力。

▲▼松山文創園區舉行「鬼假鬼怪」展覽，讓更多人認識台灣的鬼怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

▲▼62位小朋友繪畫創作「心目中的鬼怪」。（圖／松山文創園區提供）

▲▼松山文創園區舉行「鬼假鬼怪」展覽，讓更多人認識台灣的鬼怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

林心恬表示，以「紙」的方式呈現台灣鬼怪故事角色，是一項創新且具挑戰性嘗試，特別選擇大眾比較熟悉的鬼怪角色，再利用展場光影對比變化，吸引人們去探索每個妖怪角色和細節。

而為了讓民眾能更深入了解台灣鬼怪，此次也邀請參與創作的台灣插畫家角斯角斯，在8月20日週六晚間6點～8點，在展場舉行講鬼故事活動，讓民眾挑戰膽量。

▲▼松山文創園區舉行「鬼假鬼怪」展覽，讓更多人認識台灣的鬼怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

▲「鬼假鬼怪」展覽自即日起至9月11日，在松山文創園區「藝異空間」舉行。（圖／松山文創園區提供）

松菸也提到，由於建築已經有85年歷史，歷經日據時期至今，長久以來也流傳一些靈異故事，像是展場音響莫名被開啟、巴洛克花園的雕像有人看到比平常多了2座，還有網友分享菸廠頂樓曾被日軍用作防空炮陣地，不少軍人慘死於上等等，讓這座古蹟更增添神秘面紗。

「鬼假鬼怪」展覽自即日起至9月11日，在松山文創園區「藝異空間」舉行；而期間松菸也有許多活動，包括每週五六日「2022夏日松一下-夏喂咦！? Summer Festival」打造嶄新的台北夜生活文化新體驗；其中在椰林大道的美食市集「出外人 x 夜間招待所」，8月還推出免費喝啤酒活動，包括週五晚上7點至8點，憑名片或公司識別證；週六和周日下午3點至晚上8點上傳追蹤IG，就能獲得免費啤酒一杯。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼松山文創園區舉行「鬼假鬼怪」展覽，讓更多人認識台灣的鬼怪傳說。（圖／松山文創園區提供）

▲展覽期間的週末，松菸也有許多市集活動。（圖／松山文創園區提供）

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