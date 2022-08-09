地球神秘「加速自轉」！　少1.59毫秒創一天最短紀錄

▲今年6月29日地球自轉快了1.59秒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

最近會不會覺得時間越過越快？雖然說極大機率是錯覺，不過經科學家研究指出，在今年6月29日的確一天變短，地球自轉快了1.59毫秒，打破自原子鐘發明以來自轉最快的歷史紀錄，成為地球上最短的一天，至於自轉變快的原因，可能與地球暖化有關，南北極冰層融化之後，導致地球質量重新分布。

據CNN報導，負責全球計時的組織國際地球自轉和參考系統服務（International Earth Rotation and Reference Systems Service）的數據指出，自轉是地球在其軸上旋轉一次所需的時間長度，而在今年6月29日地球自轉比一般24小時快了1.59毫秒，打破2020年7月19日快1.47毫秒的紀錄，成為地球史上最短的一天。

▲地球自轉變快的原因，據推論可能出自於地球暖化。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

目前科學家並沒有明確解釋地球自轉加快的原因，照理來講，地球的自轉應該是會因為月球引力產生的磨擦阻力而逐漸放慢，才會由14億年前的一天19小時，逐漸放慢到現在的一天24小時。而自轉變快的現象，據推論可能出自於地球暖化，造成南北極冰層融化，導致地球質量重新分布，連帶影響地球轉動的速度。

美國海軍天文台退休主任鄧尼斯麥卡錫（Dennis McCarthy）說，在毫秒隨著時間的推移而積累的情況下，為了讓原子鐘時間與地球的自轉對上，已多次對世界協調時間（UTC）進行「閏秒」的調整，以減慢我們的時間來匹配地球自轉時間，若這種狀況持續下去，UTC可能不久後就要被迫進行「反閏秒」的調整，而反閏秒會產生多大的麻煩，目前無人知曉。