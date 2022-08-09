快訊／本土+23458！7縣市病例破千　新北市增4135例最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增23458例本土個案，確診個案中另增18例死亡。今日有7縣市病例破千，新北市增4135例最多，其次分別為台中市3063例、台北市2617例、高雄市2248例、桃園市2151例、台南市1834例、彰化縣1133例。

指揮中心表示，今日新增之23,458例本土病例，為10,867例男性、12,553例女性、38例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,135例)、臺中市(3,063例)、臺北市(2,617例)、高雄市(2,248例)、桃園市(2,151例)、臺南市(1,834例)、彰化縣(1,133例)、苗栗縣(719例)、雲林縣(712例)、屏東縣(683例)、新竹縣(590例)、新竹市(512例)、宜蘭縣(490例)、嘉義縣(489例)、南投縣(416例)、花蓮縣(411例)、基隆市(330例)、嘉義市(290例)、臺東縣(280例)、澎湖縣(192例)、金門縣(155例)、連江縣(8例)。

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▲指揮中心公布8/9確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計15,202,492例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,418,120例排除)，其中4,777,903例確診，分別為22,172例境外移入，4,755,677例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,273例COVID-19死亡病例，其中9,258例本土，個案居住縣市分布為新北市2,010例、臺北市1,050例、臺中市920例、高雄市855例、臺南市726例、桃園市695例、彰化縣544例、屏東縣387例、雲林縣281例、南投縣272例、苗栗縣211例、基隆市210例、嘉義縣207例、宜蘭縣187例、嘉義市152例、花蓮縣150例、新竹縣144例、臺東縣135例、新竹市87例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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