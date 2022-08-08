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裴洛西訪台釀兩岸衝突？　民調：6成民眾不擔心、5成認為有助台美關係

▲▼裴洛西在談話中提到台灣總統蔡英文。（圖／路透社）

▲美國眾議院院長裴洛西、台灣總統蔡英文。（圖／路透社）

記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院議長裴洛西離台後，中國便大動作在台海周圍進行封鎖式實彈軍演，讓台海緊張情勢升級。然而，根據中華民意研究協會8日發布最新民調，60.1%台灣民眾並不擔心兩岸有進一步軍事衝突、34.0%表達憂心，另有53.7%民眾認同裴洛西訪台有助台美實質關係、僅7.4%認為沒有幫助。

中華民意研究協會8日發布民調，有60.1%的民眾表示不擔心兩岸會有進一步的軍事衝突，僅有34.0%表示擔心。然而對於中國若真正犯台，有64.4%的民眾認為，台灣無法靠自己的力量阻止，僅有22.4%的民眾有信心。

對於裴洛西訪台對台美關係影響，民調數據顯示，53.7%民眾表示有助台美實質關係，7.4%認為沒有幫助，在此次訪台行中，則有41.2%的民眾認為台灣是輸家，認為大陸輸家的比例為32.4%。

此次台海緊張情勢升級，也讓是否延長兵役成為話題焦點，根據民調數據顯示，有74.7%支持國防部研擬中的「恢復徵兵制，並將義務役延長為一年」，僅有12.8%表示反對，且這項數據在各年齡層、黨派中的調查中差異都不大，顯示台灣民眾對延長兵役具高度共識。

該調查是由中華民意研究協會（兩岸民意與政策研究中心），委託艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國年滿20歲以上的成人進行電話訪問。訪問期間自2022年8月3日至5日，共成功訪問1074份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

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關鍵字：

裴洛西共軍台美關係蔡英文台海局勢

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