快訊／蔡英文拍板最後提名！周江杰選新竹縣長、李問首戰馬祖

▲李問將代表民進黨參選連江縣長。（資料照／翻攝自李問臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉對策委員會於今（8日）傍晚召開會議，選對會一致同意，建議徵召周江杰為新竹縣長候選人、李問為連江縣長候選人、陳光復為澎湖縣長候選人，後續提交8月10日中執會，進行徵召提名作業。

民進黨主席蔡英文表示，儘管面對近期國際及台海區域情勢變化，執政團隊需要花更多的心力在兩岸、國防與外交上的工作，但台灣整體情勢的發展穩定，台灣社會也沉著以對，國人對政府有信心，並且大力支持國軍；確保國人安全無虞的情況，是當前執政團隊最重要的工作。她表示，政府全盤且即時掌握周邊局勢，有效維持整體政經局勢穩定，而台灣整體社會還是應該要穩健前進，因此，民進黨於今日傍晚舉行選對會，針對後續提名工作進行討論。

蔡英文指出，加上今日提名的3位候選人，民進黨總共提出21位縣市長候選人投入年底的九合一大選。蔡英文表示，針對年底的大選，民進黨提出「顧家鄉、拚未來」的選舉主軸，這不僅是民進黨對於台灣人民的承諾，也是民進黨的使命。民進黨也期待所有提名的縣市長候選人除了要「會做事」，也要「做對事」。縣市長候選人未來也要能和中央政府合作，一起照顧家鄉，一起為下一代拚未來。

蔡英文表示，民進黨在新竹縣提名年輕世代的周江杰，周江杰不僅是新竹縣在地的年輕客家人才，過去也曾任新竹縣議員，對於地方服務不遺餘力。這幾年更擔任民進黨中央黨部客家部主任並兼任發言人，對於客家鄉親的服務從未間斷，擔任民進黨發言人積極為黨的政策辯護。這次周江杰願意回鄉投入新竹縣長的選舉，民進黨期待年輕人才深耕地方，用最大的熱情與創意，改變新竹縣的未來。

蔡英文表示，民進黨也將在離島的連江縣提名現任連江縣黨部主委李問成為連江縣長候選人。她指出，李問這幾年深耕連江縣，感動了許多地方鄉親，也看見耕耘的初步成果。今年是民進黨在馬祖首次提名和徵召的地方公職，包括議員、鄉代和村長共9人，顯示出民進黨在李問的努力下，在馬祖有更多的可能性。因此，今年的縣長選舉民進黨也盼李問親自率隊出征，在連江縣再創好成績。

蔡英文表示，今年民進黨在澎湖，將提名前澎湖縣長陳光復為澎湖縣長候選人。她指出，澎湖縣作為台灣面積最大的離島，有其得天獨厚的天然觀光資源可以發展。面對後疫情時代的來臨，澎湖縣如何和中央政府合作，打造更健康幸福的未來則是至為關鍵的時刻。陳光復過去曾擔任過縣長，這次再次參選，加上現任的民進黨澎湖縣立委楊曜的合作，一定更能夠整合地方與中央的資源合作，發揮一加一大於二的效果「光復澎湖」，再次為鄉親服務。

蔡英文表示，歷經數個月的提名作業，選對會就每一個縣市的局勢，經過多方徵詢與完整討論，進行縝密佈局。本屆的縣市長候選人的提名作業也將在本次選對會舉行後到一個段落，後續俟通過中執會同意就完成本屆的提名作業。

今日會議除高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦透過視訊與會，蘇貞昌院長請假外，其餘選對會成員皆出席與會。

▲周江杰。（資料照／記者林敬旻攝）

▲陳光復。（資料照／陳光復競選團隊提供）