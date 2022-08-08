路透：中國對抗美台　手中握1張王牌「台積電」

▲專欄作家指出，中國政府握有對抗美台的王牌，那就是台積電。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中國政府在台灣周邊海域展開軍事演訓，引爆台海緊張情勢。路透「Breakingviews」財經專欄作者Gina Chon認為，對全球經濟而言，孤立或擾亂台積電將是一場新災難，北京政府手中其實握有一張王牌，那就是威脅切斷台灣對外出口，包含晶片製造商台積電的產品。

這篇文章以「台積電是中國對抗美國與台灣的王牌」（TSMC is China’s trump card against U.S. and Taiwan）為題。Gina Chon指出，台積電在全球經濟中扮演舉足輕重的角色，為蘋果、高通及其他產業龍頭提供關鍵零部件，而威脅切斷台灣出口的做法，應該足以讓美國人感到緊張。

美眾院議長裴洛西上週出訪台灣，成為25年來訪台層級最高的美國政要。作為回應，中國在台灣海峽展開有史以來規模最大的軍事演習，包括出動共機、共艦與發射飛彈。Gina Chon指出，中國如今已經更強大，可能威脅進一步報復，舉例來說，海上封鎖與設立禁飛區，理論上可阻止台灣主要產品銷往世界各地。

Gina Chon指出，台積電大多數工廠都在台灣，依據貝恩策略顧問公司（Bain & Company）統計數據，台積電在全球晶圓代工市場佔有率超過五成，包含80%車用微控制器市場與90%先進半導體市場，「對全球經濟而言，孤立或擾亂台積電將是一場新的災難，而隨著情勢升溫，北京政府手中正握著一大籌碼」。

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