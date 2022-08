路透：中國對抗美台　手中握1張王牌「台積電」

▲專欄作家指出,中國政府握有對抗美台的王牌,那就是台積電。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

中國政府在台灣周邊海域展開軍事演訓,引爆台海緊張情勢。路透「Breakingviews」財經專欄作者Gina Chon認為,對全球經濟而言,孤立或擾亂台積電將是一場新災難,北京政府手中其實握有一張王牌,那就是威脅切斷台灣對外出口,包含晶片製造商台積電的產品。

這篇文章以「台積電是中國對抗美國與台灣的王牌」(TSMC is China’s trump card against U.S. and Taiwan)為題。Gina Chon指出,台積電在全球經濟中扮演舉足輕重的角色,為蘋果、高通及其他產業龍頭提供關鍵零部件,而威脅切斷台灣出口的做法,應該足以讓美國人感到緊張。

美眾院議長裴洛西上週出訪台灣,成為25年來訪台層級最高的美國政要。作為回應,中國在台灣海峽展開有史以來規模最大的軍事演習,包括出動共機、共艦與發射飛彈。Gina Chon指出,中國如今已經更強大,可能威脅進一步報復,舉例來說,海上封鎖與設立禁飛區,理論上可阻止台灣主要產品銷往世界各地。

Gina Chon指出,台積電大多數工廠都在台灣,依據貝恩策略顧問公司(Bain & Company)統計數據,台積電在全球晶圓代工市場佔有率超過五成,包含80%車用微控制器市場與90%先進半導體市場,「對全球經濟而言,孤立或擾亂台積電將是一場新的災難,而隨著情勢升溫,北京政府手中正握著一大籌碼」。

