韓國瑜曬全家福！　239字吐心境：今年正式晉升為「老父親」

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／綜合報導

前高雄市長韓國瑜因遭罷免淡出政壇，但仍擁有許多死忠支持者。適逢父親節，韓國瑜也在臉書曬出全家福，自稱自己是「老父親」，因為最小的孩子也已年滿20歲，正式成為一個大人，直言在這數十年的歲月裡，「我最慶幸的就是，不論人生處於高處或低谷，我的家人始終都陪在身旁」，並祝大家父親節快樂。

韓國瑜表示，過去他常開玩笑說，他在家中的「家庭地位」非常低，但玩笑歸玩笑，在這數十年的歲月裡，與兒女相處時，他們能夠肆無忌憚地撒野、輕鬆笑著叫他一聲老爸，是讓他最開心的事。

韓國瑜說，人家常講，偉大的父親撐起一個家，但他不居功，他要謝謝妻子、兒女，一起組成了這個家，讓他成為這個家中最平凡快樂的父親。他也想在此祝福全天下的父親們，願各位都能家庭美滿、佳節快樂。

韓國瑜短短一篇貼文隨即獲得破萬讚數，網友紛紛留言，「祝韓總父親節快樂，我們想您了」、「青山常在，正義永存，加油韓總，庶民們需耍正能量的人帶領走向幸褔快樂的日子」、「韓市長的真誠之心，最能膚慰庶民的疾苦，有你真好」。

韓國瑜於2018年高雄市長選戰勝出，2019年正式表態參2020總統大選，引發質疑，罷免案則於2020年4月17日成案，童年6月6日投票，總選舉人數為969259人，同意票939090票，不同意票25051票，達到選舉人總數四分之一以上通過門檻，因此遭到罷免。