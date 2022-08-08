　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜曬全家福！　239字吐心境：今年正式晉升為「老父親」

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／綜合報導

前高雄市長韓國瑜因遭罷免淡出政壇，但仍擁有許多死忠支持者。適逢父親節，韓國瑜也在臉書曬出全家福，自稱自己是「老父親」，因為最小的孩子也已年滿20歲，正式成為一個大人，直言在這數十年的歲月裡，「我最慶幸的就是，不論人生處於高處或低谷，我的家人始終都陪在身旁」，並祝大家父親節快樂。

韓國瑜表示，過去他常開玩笑說，他在家中的「家庭地位」非常低，但玩笑歸玩笑，在這數十年的歲月裡，與兒女相處時，他們能夠肆無忌憚地撒野、輕鬆笑著叫他一聲老爸，是讓他最開心的事。

韓國瑜說，人家常講，偉大的父親撐起一個家，但他不居功，他要謝謝妻子、兒女，一起組成了這個家，讓他成為這個家中最平凡快樂的父親。他也想在此祝福全天下的父親們，願各位都能家庭美滿、佳節快樂。

韓國瑜短短一篇貼文隨即獲得破萬讚數，網友紛紛留言，「祝韓總父親節快樂，我們想您了」、「青山常在，正義永存，加油韓總，庶民們需耍正能量的人帶領走向幸褔快樂的日子」、「韓市長的真誠之心，最能膚慰庶民的疾苦，有你真好」。

韓國瑜於2018年高雄市長選戰勝出，2019年正式表態參2020總統大選，引發質疑，罷免案則於2020年4月17日成案，童年6月6日投票，總選舉人數為969259人，同意票939090票，不同意票25051票，達到選舉人總數四分之一以上通過門檻，因此遭到罷免。

►不但打折而且超方便！快用「蜂蜜蘋果慕斯」幫狗狗清潔牙齒

ET快訊
快訊／游否希結婚了！曬配偶欄　超正老婆真實身分曝光
飛彈爆炸？台東天空出現「蕈狀雲」　氣象專家曝3原因
1~2週後「BA.5會有一波疫情」　王必勝：沒打疫苗避免餐廳
向佐出軌沒事了？向太一開腔　陸網狂讚：霸氣
快訊／本土BA.5「暴增9例」！　分布3縣市
快訊／今本土+15206！　各縣市分佈曝
快訊／死亡+26！　今增1萬5206例「創百日新低」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張泰山超長快問快答一次看！選手後期受傷還被冰？他爆笑回應

陸軍演風波未歇　新黨提「和平方案」：兩岸共管台海、願幫忙遊說北京

LIVE／共軍發文「續在台周邊軍演」　國防部1500記者會說明

王育敏競選團隊邀馬英九、李鴻源任顧問　籌組競選國家隊

導彈飛越台灣上空、累計203架次共機侵擾　第4次台海危機恫嚇一次看

韓國瑜曬全家福！　239字吐心境：今年正式晉升為「老父親」

藍營分裂！張東正脫黨參選彰化市長　黃玉芬轟「要讓我落選而已」

線上演講內容挨轟　國史館：歡迎各界指教，但不歡迎亂扣帽子

國民黨主席朱立倫親頒黨旗　張麗善：將雲林縣建設成盡善盡美

魏筠指控張善政與「新黨青年」關係密切　「桃園市民能放心嗎？」

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

川普嗆裴洛西：去台灣幹嘛　直酸「給大陸行動的好藉口」

妹子騎車想找位子停！　後座歪樓：魏紫婷在哪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

鋼鐵直男？妻給尪暗示　他全無情回答：然後咧

張泰山超長快問快答一次看！選手後期受傷還被冰？他爆笑回應

陸軍演風波未歇　新黨提「和平方案」：兩岸共管台海、願幫忙遊說北京

LIVE／共軍發文「續在台周邊軍演」　國防部1500記者會說明

王育敏競選團隊邀馬英九、李鴻源任顧問　籌組競選國家隊

導彈飛越台灣上空、累計203架次共機侵擾　第4次台海危機恫嚇一次看

韓國瑜曬全家福！　239字吐心境：今年正式晉升為「老父親」

藍營分裂！張東正脫黨參選彰化市長　黃玉芬轟「要讓我落選而已」

線上演講內容挨轟　國史館：歡迎各界指教，但不歡迎亂扣帽子

國民黨主席朱立倫親頒黨旗　張麗善：將雲林縣建設成盡善盡美

魏筠指控張善政與「新黨青年」關係密切　「桃園市民能放心嗎？」

奧運銅牌女警官紀淑如又有事！涉私查檢舉人個資　記大過調單位

張泰山超長快問快答一次看！選手後期受傷還被冰？他爆笑回應

俄媒驚曝：北韓派10萬「志願者」大軍！　助俄攻擊烏克蘭

快訊／北市工地意外！60歲工人墜地下一樓　無生命跡象送醫搶救

醫曝「對抗BA.5藥量要加倍」！羅一鈞籲小心解讀：民眾勿自行調藥

美國女兵超大膽！偷開軍庫盜6300萬軍備　上架eBay拍賣賺翻

嘉義女警買便當「涉偷醬」！店家規定曝光　網友看法兩極

快訊／高雄大樓火煙狂竄！16車33人灌救　1男無呼吸心跳搶救中

大陸頻制裁...美國能救台灣經濟？專家曝殘忍真相：沒那麼簡單

理財周刊／中國中古屋業主所面臨的尷尬期

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

藍營分裂！張東正脫黨參選彰化市長

苦苓10問蔡英文：不要到處跑行程裝沒事

國史館貼文：中華民國已由北京政府繼承

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

陸委會再次譴責陸軍演：停止不理性

發走路工時薪600？　陳時中競辦駁斥：已有近千名志工

快訊／共軍發文「續在台周邊軍演」　國防部1500記者會說明

20萬想收台人自製「解放軍地圖」　他曝對話喊：尊嚴不是錢能收買

台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

快訊／中共1架無人機闖金門！　國軍「射擊信號彈」警示

藍營前外交官酸雷根號「倉促逃離」：大陸一宣布軍演就跑了

挺過論文、球場雙爭議？　林智堅好感度「由黑翻紅」反超張善政3%

更多熱門

相關新聞

柯志恩抨擊高雄治安差　她批：複製韓國瑜戰法騙人

柯志恩抨擊高雄治安差　她批：複製韓國瑜戰法騙人

國民黨高雄市長參選人柯志恩，昨(5日)於鳳山舉辦首場大型見面會，她在會中狂批高雄公債全國最高、治安差、房價飆漲，對此，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁強調：「別再用貶低高雄、自抬身價的『韓式戰法』來欺騙高雄！」而柯志恩則是強調，不要每次提出問題就認為她在唱衰高雄，她是呈現問題並提出解決方法。

民調落後陳其邁29%　柯志恩回應了

民調落後陳其邁29%　柯志恩回應了

柯志恩選戰策略曝光　透露選前與韓國瑜通話

柯志恩選戰策略曝光　透露選前與韓國瑜通話

北市選戰採「韓國瑜戰法」？蔣萬安：各方建議都會參考

北市選戰採「韓國瑜戰法」？蔣萬安：各方建議都會參考

陳其邁拚連任　韓國瑜深藍鐵樁腳倒戈

陳其邁拚連任　韓國瑜深藍鐵樁腳倒戈

關鍵字：

韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

台情侶被騙去柬埔寨淚求救：遭性侵！

「想要做愛」點25杯熱茶　外送員送上山見這景象嚇逃

嘉義女警遭爆「偷便當店」　網友全罵翻

快訊／《羋月傳》戲劇女神宣布離婚！告別5年老公董子健

停止救援赴柬台人　反詐騙組織：沒聽過謝謝

林志玲罕見硬起來開吉！「跨海怒給大陸廠商難看」

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！

只有今天！麥當勞大麥克、雞塊買1送1

妻夜爬17噸貨車　醋夫捉姦結局超展開

「失聯3個月」房客突噴1句話！房東崩潰了

史上首次！　解放軍艦闖入我24浬海域

中共軍演　美媒驚：台灣人超淡定

快訊／錄音檔曝「學生歡呼拍手可領600」　他赴北檢告發陳時中

買這6種商品滿600元抽農遊券！

反骨女神宣布喜訊「被驚喜求婚哭了」！

更多

最夯影音

更多
美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？
雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

雙載電動自行車路口竄出　騎士遭未減速轎車撞飛亡

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

王心凌合體張棟樑唱《彩虹的微笑》　《桃花小妹》三角戀也同框..引爆回憶殺

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

《不熙娣》來賓吼女學生「讓博愛座」　嗆：會讀書了不起？..遭罵爆道歉了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面