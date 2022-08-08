LIVE／確診數「反轉上升」提早出現　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（8/8）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。先前有醫師預測，疫情在8/8會出現反轉點，而昨日確診數確實也比上周日上升4.5%；另外，本土BA.5個案累計14例，有4起為社區感染，是否如外界預測因為變異株而確診數持續上升？有待記者會公布。

昨日本土個案新增21,771例，指揮中心發言人莊人祥說明，新增病例數較前一天多約2000例，增加10.2%，與上周日相比也多了900多例，增加4.5%。精神科醫師沈政男先前表示，8月8日有可能出現第一個反轉點，也就是不再下降，因為BA.5開始在社區傳播了。沈政男指出，BA.5將會最先在台北市擴散，其次是基隆，然後是整個北北基桃，中南部則會慢一點，跟BA.2類似。

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截至上週本土BA.5個案累計14例，有4起為社區感染，全都是家庭群聚，其餘本土個案都是接機感染，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民示警為大流行前兆。而台大公衛教授陳秀熙則推估，如果BA.4、BA.5控制得宜，9月底有機會單日確診在萬例以下，但如果造成二度感染，或疫苗有突破性感染，未來單日確診可能回到2至3萬。

莊人祥日前回應，因為BA.5社區陽性率約落在2%，「未來一個月疫情都可能持續上升」。至於是否如專家預估會上升到3萬例？他說，如果BA.5個案持續增加，目前流行的BA.2個案數也會因為新變異株受到壓抑，「單日病例數可能比3萬再低一點」，不會超過高推估。