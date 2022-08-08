ET專訪／陳時中談選舉戒慎恐懼　認「台灣防疫好！經濟成長全球最好」

▲陳時中接受專訪談及防疫成績，認為國際社會肯定台灣。（圖／記者林敬旻攝）

◎採訪：陳家祥、呂晏慈、陶本和

◎攝影：陳家豪、黃國霖、林敬旻

文／呂晏慈

民進黨台北市長參選人陳時中卸下衛福部長職務，全心投入首都選戰，他接受《ETtoday東森新媒體》獨家專訪表示，儘管沒辦法每件事情都做到100分，但國際肯定台灣，包括許多主流國際媒體報導，那是上百篇以上；對於台北市曾為疫情重災區，是否擔憂因而影響支持度？陳時中說，「選舉當然都是要戒慎恐懼，畢竟這也是要經歷民意的考驗。」

陳時中舉出實例表示，直至2022年Omicron變異株出現之前，台灣的染疫數幾乎是全世界最低，超額死亡（指疫情期間總死亡人數減去非疫情期間總死亡人數）也呈現負值，去年5、6月疫情當然嚴重，但是在防治變種病毒Alpha及Delta方面，台灣的防疫表現還是非常好，且經濟成長表現也是全世界最好的。

對於疫苗施打狀況，陳時中表示，目前台灣施打疫苗的比率大概是全球前30名，其中領先台灣的多為歐洲國家，且其可第一手獲得疫苗，而台灣疫苗覆蓋率第一劑達9成，第二劑接近85％，比美國還要高，第三劑施打的比例也比歐美高，顯示台灣的防疫政策是非常成功的。他並指，台灣在2022年前兩年的封城指數大約在22左右，這在全世界是最低的，換句話說，台灣對社會強制壓制管理最低，加上染疫率、超額死亡等指標最低，經濟成長最高。

至於Omicron變異株出現之後，陳時中表示，當時大家都知道可能沒有辦法擋得住，因此開始討論什麼時候要清零、與病毒共存，當時政府第一個階段決定繼續清零，因為儘管認為病毒會輕症化，但是一放寬就是幾百萬人染疫，所以在確定是真正的輕症之前，大家在喊與病毒共存的時候，政府還是堅持分階段清零，「如果致死率跟以前Alpha那時候一樣高的時候，誰敢不清零？死的是幾百萬人在算的，那時候犧牲社會再大的經濟上的自由，你怎麼可能去清零？」

不過，陳時中也說，當時經過兩、三個月後，看到病毒確實是逐步輕症化，因此政府也逐步把管制放鬆，當然染疫率就因此變高，「那在全世界裡面，我們這還算是好的，相對是好的」。

陳時中表示，疫情一定有帶來傷害，可是他有信心，已經盡力把防疫做好，儘管沒有辦法每件事都做到很完全，但基本上對於局勢的判斷、政策的走向，「我們都盡力了」。他說，「每一個政策都有喜歡、也有不喜歡，那選舉也是一個很清楚的，市民高懸明鏡，做得好不好我們自有公斷。」

▲民進黨台北市長參選人陳時中專訪。（圖／記者林敬旻攝）